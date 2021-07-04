اليعقوبي: كهول السياسة يريدون تبديد إرادة الشعب في الانتخابات البرلمانية والرئاسية

علقت عضو ملتقى الحوار السياسي، السيدة اليعقوبي، على فشل الحوار السياسي الليبي ومحاولة بعض أعضاء الملتقى في جنيف تأجيل الانتخابات ومدة فترة حكومة الوحدة الوطنية “المؤقتة”.

وقالت «اليعقوبي»، في تغريدة لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلة: «‏كهول السياسة يريدون تبديد إرادة الشعب في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

وكان الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا قد أعلن انتهاء جلسات ملتقى الحوار السياسي دون التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات العامة بمقتضاها.

وقال «زينينغا» خلال كلمته في الجلسة الختامية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف: “فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير”.

وأضاف؛ “قدمت 3 مقترحات حول القاعدة الدستورية، والمشاركون في الملتقى لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول آلية إجراء الانتخابات”، لافتًا؛ “نسدل الستار اليوم ونحن نحثكم على مواصلة الحوار بينكم للوصول إلى حل وسط بين جميع الأطراف، وسنواصل العمل مع لجنة التوفيق لإعداد بعض الخيارات لبناء أرضية مشتركة سيناقشها الملتقى مر أخرى”.

‎