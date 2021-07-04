حزب تجمع الوحدة الوطنية يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

أعرب حزب تجمع الوحدة الوطنية، عن قلقه الشديد واستيائه لما صدر عن بعض المجتمعين في ملتقى الحوار السياسي بجنيف من تصريحات تهدف إلى تأجيل وعرقلة موعد الاستحقاق الانتخابي الدستور المحدد له تاريخ 24 ديسمبر 2021.

وأكد الحزب في بيان أصدره وخص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، على ضرورة الحفاظ على الوحدة والهوية الوطنية الليبية بكافة مكوناتها، والتمسك بإجراء الانتخابات والاستحقاقات الدستورية في موعدها المحدد والمتفق عليه سلفا، ورفض كافة أساليب المماطلة والتسويف التي تدعو لتأجيل هذه الاستحقاقات.

كما أكد على أهمية تعزيز قيم المواطنة فكرا وانتماءا ونبذ روح الجهوية والقبلية وكل ما من شأنه تعميق الشرخ بين أبناء الوطن الواحد، والعمل على تحقيق السيادة الوطنية وضرورة التعاون على إعادة هيبة الدولة.