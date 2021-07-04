العبدلي: استلمنا الشبكة ضعيفة جدا.. والقدرة الإنتاجية سترتفع الأشهر القادمة

أفاد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، إن ادارته ومنذ مباشرة مهامها استلمت شبكة ضعيفة لعدم وجود صيانات متكررة وقطاع غير للمحطات في السابق.

وأكد العبدلي في إجابته على تساؤلات المواطنين بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء خلال برنامج “الرئيس يجيب ” أنه تم رفع القدرة الإنتاجية إلى 5700 ميغاوات بدلا مما كانت في السابق 3700 ميغاوات كما تم ارجاع خطوط نقل الطاقة للعمل مجددا.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، إلى أن عددا كبيرا من المحطات دخلت فعليا لأعمال الصيانة، مؤكدا بأن القدرة الإنتاجية سترتفع خلال الأشهر القادمة بسبب هذه الصيانة ودخول وحدات جديدة للعمل.

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