العرب الأسبوعية: افتتاح القاهرة لقاعدة “3 يوليو” العسكرية قرب الحدود الليبية رسالة إلى تركيا

ليبيا- تناول تقرير تحليلي نشرته الطبعة الإنجليزية لصحيفة العرب الأسبوعية مسألة افتتاح قاعدة “الـ3 من يوليو” العسكرية البحرية الجوية المصرية قرب حدود ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، أشار إلى أن الرسالة الرئيسة التي تريد مصر إيصالها من خلال الافتتاح بمنطقة جرجوب القريبة من الحدود الليبية، تتمثل في مواجهة التحديات المتمثلة في النفوذ التركي في البلد الجار، ورفض أنقرة سحب قواتها المسلحة ومرتزقتها السوريين من البلاد.

وتابع التقرير: إن الرسالة الأخرى مفادها أن أي محاولة لترسيخ وجود الإخوان في ليبيا ستقابل بعمل مصري حاسم.

وأضاف التقرير: إن رمزية الافتتاح واسم القاعدة يؤكدان أن الإخوان في ليبيا سيجابهون بقوة، ويأتي في وقت تحاول فيه تركيا تجنب انسحاب مرتزقتها، فيما يتابع المصريون بشكل مستمر ما يجري على حدودهم الغربية ويتواجدون ويهتمون بهذا الأمر.

ونقل التقرير عن الخبير العسكري المصري اللواء حمدي بخيت قوله: إن القاعدة تهدف إلى التعامل مع أي تهديد يأتي بشكل أساسي من غرب الحدود، ويكمل الغطاء الإستراتيجي الذي توفره القواعد الأخرى وتركزات القوات في الاتجاه الشمالي الغربي.

ترجمة المرصد – خاص

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