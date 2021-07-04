تقرير إخباري: رؤية جديدة لتطوير واقع التعليم العالي الخاص في ليبيا

ليبيا – سلط تقرير إخباري الضوء عن معالم رؤية جديدة لمنظمة “الطلاب الليبية للتعليم العالي الخاص” تهدف إلى تطوير واقع هذا القطاع التعليمي المهم في البلاد.

التقرير الذي نشره موقع “يونيفيرستي وورلد نيوز” المعني بأخبار التعليم العالي بإفريقيا وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه الرؤية تأتي في إطار مساعي السيطرة على الزيادة السريعة في الجامعات الخاصة غير المعتمدة والمتدنية المستوى، التي تنتج خريجين عاطلين عن العمل في ليبيا.

وأضاف التقرير: إن هذه الرؤية التي تحمل عنوان “التعليم العالي الخاص في ليبيا 2021” تضمنت إنشاء المجلس الوطني للتعليم العالي الخاص في مؤتمر خاص للتعليم العالي تم عقده في الـ23 من يونيو الماضي، ناقلًا رئيس المنظمة مؤلف الرؤية وليد قشوط وجهة نظره بشأن المجلس.

ووفقًا لقشوط يهدف المجلس لتوفير إطار لتعزيز وتنظيم نظام تعليم عالٍ مرتفع الجودة يكون وثيق الصلة بسوق العمل وحركتها، من خلال اقتراح 4 مؤسسات تعليمية خاصة، هي الجامعة الليبية الخاصة للدراسات الجامعية في المجالات اللازمة للتنمية المستدامة والمعهد الليبي الخاص.

وتابع قشوط: إن المؤسستين الأخريين هما الأكاديمية الليبية الخاصة للدراسات العليا، بما في ذلك الماجستير والدكتوراة ومركز التدريب المتقدم لتقديم التدريب المهني لطلاب وخريجي الجامعات الخاصة، لضمان قابليتهم للتسويق وجاهزيتهم للدخول إلى مجالات الصناعة.

وأضاف قشوط: إن الوقت الحالي يشهد مزيدًا من العمل، إلا أن بعضه قد يكون من دون اعتماد رسمي، في حين سيتم تنظيم جميع الجامعات الخاصة في ليبيا في الاتحاد الخاص بها مضيفًا بالقول: “يجب دعم الطلاب الذين يدرسون في الجامعة أو المعهد أو الأكاديمية الخاصة بمنح أو قروض”.

وتابع قشوط بالقول: “يمكن سداد هذه القروض بعد التخرج والحصول على وظيفة، وستتاح الفرصة لخريجي الجامعات الخاصة للدراسة في الخارج، بموجب لوائح محددة، بدعم وتمويل من المجلس الوطني للتعليم العالي الخاص، مع أهمية عدم فرض ضرائب على المجلس أو توقع دفع أي رسوم من أي نوع”.

وقال قشوط: “يجب اعتبار هذا المجلس هيكلًا خاصًا مستقلًا يدعم عمل وزارة التعليم العالي، وسيعد المجلس خططًا لتوسيع الجامعات والفروع الخاصة في جميع أنحاء البلاد، من خلال استثمار مبلغ 200 مليون دينار أي 45 مليون دولار في شكل دعم مباشر لمرة واحدة أو قرض من دون فوائد”.

وأضاف قشوط: “سيكون القرض على مدى الـ5 سنوات القادمة وسيتم السماح للجامعات الأجنبية ذات المستوى العالمي بفتح فروع لها في ليبيا، من دون تفاقم عدم المساواة والانقسام الطبقي، ويجب الاعتراف بجميع الشهادات التي تمنحها هذه الجامعات في الدولة التي تقع فيها الجامعة”.

وتابع قشوط: “تهدف الرؤية إلى استيعاب 60٪ من خريجي المدارس الثانوية والمعاهد المتوسطة في الجامعة الليبية الخاصة والمعهد الليبي الخاص؛ إذ ستوفر الخطة عوائد مالية للخزينة العامة تصل 75 مليونًا و500 ألف دولار، على مدى 4 سنوات من الدراسة”.

ووفقًا للتقرير تسلط الرؤية الضوء على وجود قرابة الـ100 ألف من خريجي المدارس الثانوية والمعاهد المتوسطة لمرحلة ما بين المدرسة والجامعة، في وقت يبلغ فيه متوسط ​​الإنفاق السنوي لكل طالب في مؤسسات التعليم العالي الحكومية نحو ألف و258 دولارًا.

ووفقًا لقشوط فإن الرؤية ستساعد في السيطرة على الانتشار العشوائي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، الذي أدى إلى التوزيع غير المتكافئ للطلاب، في حين تكمن العواقب في عدم وجود عدد كافٍ من الطلاب في المؤسسات التعليمية لتغطية التكلفة المعقولة للدراسة.

وأضاف قشوط أن من بين العواقب الأخرى زيادة رسوم التعليم العالي الخاص، وتجاهل التحاق العديد من الطلاب من نفس الأسرة، وعدم وجود منافسة مشروعة، في حين ترتكز إجراءات النجاح على استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلاب، فيما فشل التعليم العالي الخاص في تنمية المهارات المطلوبة في سوق العمل المحلي.

وبحسب قشوط، فإن مرد هذا الفشل عدم وجود خطط للاتصال والتعاون والتنسيق مع المؤسسات الأخرى والصناعية، وإن كان موجودًا فيكون في العادة مؤقتًا فقط، فيما قال خبير التعليم العالي أحمد عطية رئيس قسم الاستشارات والتدريب البحثي بكلية التكنولوجيا الطبية بجامعة طرابلس رأيه في الموضوع.

وأشار عطية إلى أن الجامعات والمؤسسات التعليمية الخاصة في ليبيا تدار تحت إشراف وزارة التعليم العالي، إلا أن المدخلات غالبًا ما يتم تجاهلها. مبينًا بالقول: ” العلاقة المثيرة للجدل بين المركز الوطني لضمان الجودة والاعتماد وإدارة التعليم العالي الخاص تربك الطلاب”.

وتابع عطية قائلًا: “قام المركز الوطني لضمان الجودة والاعتماد بتدقيق واعتماد 7جامعات فقط، ولكن معاهد أخرى ما تزال تعمل وتقدم الآلاف من الطلاب، من دون اعتراف من المركز لضمان الجودة والاعتماد، وإن رؤية مجلس جديد يمكن أن تحل هذه المشاكل وتبدأ العمل بمساعدة دولية لتحسين التعليم الخاص في ليبيا.

واختتم عطية بالقول: “من خلال إشراك الخبرات من وجهات نظر أكاديمية مختلفة يمكن لهذا المجلس تحقيق هذا الهدف”.

ترجمة المرصد – خاص

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