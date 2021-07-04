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وزير خارجية مصر : عودة العلاقات بين أنقرة والقاهرة سيكون لها أثرا على ليييا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن منع تركيا للمطلوبين وعناصر تنظيم “الإخوان”، من الظهور الإعلامي، يمثل خطوة إيجابية من قبل أنقرة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن “قرار منع الهاربين والإخوان من الظهور على الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، سياسة تتسق مع قواعد القانون الدولي، وهي خطوة إذا استقرت واستمرت ستؤدي إلى تطبيع العلاقات واستمرار الاتصالات بين القاهرة وأنقرة على مستويات مختلفة لوضع إطار علاقات واستئنافها”.

وتابع قائلا، إن عودة العلاقات الطيبة بين مصر وتركيا “سيكون لها تأثير على مجريات الأحداث بليبيا، إذ أن الشأن الليبي له تأثير على الأمن القومي المصري”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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