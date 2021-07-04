الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد ان تشهد حالة الطقس في ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة ارتفاع الحرارة هذا اليوم على مناطق الساحل الغربي وتبقى دون تغير على باقي المناطق وتسجل تراجعًا بداية من يوم الغد على الشمال الغربي.

وأوضح المركز أن لطقس في رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على بعض المناطق الجبلية.

وأشار المركز إلى أن الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول يوم غد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على أغلب المناطق.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37- 39) درجة مئوية على المناطق الساحلية، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الدواخل حيت تتراوح ما بين (40 – 45) درجة، وتسجل تراجعًا بداية من يوم الغد على اغلب المناطق، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق.

وأفاد المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30- 34) درجة مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة نسبية عالية، وما بين (37 – 39) درجة على جالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم غد على بعض المناطق الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الطقس في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على الحمادة وغات، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (43- 48) درجة مئوية.

وذكر المركز أن الطقس في الكفرة- السرير- تازربو السماء صافية، والرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى ما بين (40 – 42) درجة مئوية.