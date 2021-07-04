خلال مؤتمر الاستثمار الافريقي.. الهند تتفق مع ليبيا على تطوير التعاون معها في عدة مجالات

ليبيا- أكد تقرير ميداني نشره موقع “ذا برنت” الإخباري الهندي إبرام “مجلس الأعمال الليبي الإفريقي” اتفاقية للتعاون مع “منظمة التجارة الاقتصادية الهندية”.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن إبرام الاتفاقية تم خلال خلال مؤتمر الاستثمار المالي الإفريقي للتجارة في تونس. مبينًا أن هذه الاتفاقية ستركز على نطاق واسع على تعميق الارتباطات بين الهياكل التجارية في ليبيا والهند.

وأضاف التقرير: إن الاتفاقية ستعمل عن كثب لتطوير تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية ودعم عمليات الصيانة والإصلاح بقطاع الطيران وتعزيز كفاءة المؤسسات الأكاديمية، من خلال التعاون مع قطاع المهارات الهندي، فيما اقترحت ليبيا استضافة منتدى التجارة الليبي الهندي في نوفمبر المقبل بالعاصمة طرابلس.

ونقل التقرير عن محمد عون نائب رئيس مجلس الأعمال الليبي الإفريقي قوله: “إنه لمن دواعي فخرنا حقًا إحياء العلاقة الهندية الليبية التي بدأتها السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة في ليبيا وسوف نضمن أننا سنلتزم بالاحتياجات الأمنية والمتطلبات التعاقدية لرجال الأعمال الهنود”.

وتابع عون بالقول:”هذا الاحتياجات والمتطلبات مهمة لمن يرغب من رجال الأعمال الهنود في استكشاف الفرص في ليبيا فالحاجة فيها فورية للمهنيين الصحيين فيما يتمتع الجانب الهندي بالتفاؤل الكبير بشأن انتخابات ديسمبر التي ستشهد الكثير من فرص التنمية الجديدة للبلاد.

بدوره قال رئيس منظمة التجارة الاقتصادية الهندية آصف إقبال أثناء التوقيع على الاتفاقية:”الفرص في ليبيا هائلة وسنعمل بسرعة مع الحكومة الهندية لفهم اللوائح الضرورية المطلوبة للعمل مع ليبيا وعلى تحسين هذه العلاقات بين الناس والتي يمكن أن تمكن التجارة بسلاسة في السيناريو الحالي”.

وأختتم التقرير بالإشارة إلى موافقة الهند على إرسال وفد من رجال أعمالها إلى ليبيا في نوفمبر المقبل لاستكشاف الفرص التجارية بعد الحصول على الموافقات والأذونات اللازمة من الحكومة الهندية نظرا لوجود قيود سفر على فئات معينة مع مراعاة قضايا السلامة والأمن.

ترجمة المرصد – خاص

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