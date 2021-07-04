وزيرة الثقافة تتفقد جناح ليبيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تفقدت مبروكة توغي عثمان، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، جناح ليبيا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي تستمر فعالياته إلى الخامس عشر من هذا الشهر.

ويضم المعرض خلال دورته الثانية والخمسين 1218 ناشرا عربيا ودوليا من خمسة وعشرين دولة مشاركة.

وبدأت الوزيرة، جولتها بالجناح الرسمي لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية واطلعت خلال هذه الجولة علي ما يتضمنه الجناح من إصدارات متنوعة، كما زارت الجناح الخاص بالمبيعات واطلعت على المنشورات المعروضة.

وقامت بزيارة عدد من دور النشر الليبية والعربية والأفريقية والتقت بعدد من الناشرين الليبيين المشاركين في المعرض وتحدثت خلال لقائها بهم عن أهمية الكتاب والدور المفصلي لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية في دعم الطباعة والنشر في ليبيا.