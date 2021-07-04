مفوضية الانتخابات تعلن فتح سجل الناخبين استعدادا لانتخابات 24 ديسمبر

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إنه تقرر البدء بعملية تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا قبل أو الذين غيروا أماكن إقامتهم



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