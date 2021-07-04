مفوضية الانتخابات تعلن فتح سجل الناخبين استعدادا لانتخابات 24 ديسمبر

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إنه تقرر البدء بعملية تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا قبل أو الذين غيروا أماكن إقامتهم
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إنه تقرر البدء بعملية تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا قبل أو الذين غيروا أماكن إقامتهم
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
المفروض ان مفوضية الانتخابات تمارس عملها فى الاستعدتد للانتخابات الرئاسبة والبرلمانية فى موعدها المحدد على اساس القوانين الانتخابية السارية حاليا طالما لم يصدر اى قوانين اخرى من البرلمان فالمؤكد لديها هو موعد الانتهابات
أضف تعليقـك