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مفوضية الانتخابات تعلن فتح سجل الناخبين استعدادا لانتخابات 24 ديسمبر

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إنه تقرر البدء بعملية تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا قبل أو الذين غيروا أماكن إقامتهم
 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • المفروض ان مفوضية الانتخابات تمارس عملها فى الاستعدتد للانتخابات الرئاسبة والبرلمانية فى موعدها المحدد على اساس القوانين الانتخابية السارية حاليا طالما لم يصدر اى قوانين اخرى من البرلمان فالمؤكد لديها هو موعد الانتهابات

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