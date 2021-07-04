تدارس سبل رفع القدرات الإنتاجية للتمور وتحسين جودتها في عدة مناطق

ليبيا – نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة بنغازي اجتماعًا لأعضاء المجالس البلدية بمنطقة الواحات وجالو وأوجلة ومستثمرين زراعيين.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد شهد الاجتماع مناقشة أوجه الدعم لتطوير مشاريع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمناطق الواحات، والصعوبات التي تواجه التجار والمزارعين في تطوير هذه الزراعة والعمل على تذليلها لرفع الإنتاج وتحسين الجودة.

ووفقًا للبيان، تم خلال الاجتماع بحث سبل تنفيذ عدد من المشاريع الصغرى والمتوسطة التي تختص بالصناعات التحويلية والمكملة للتمور بهدف توطين الصناعات وتحقيق التنمية المكانية في مواطنها.

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