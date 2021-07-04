الدبيبة: على الجميع لتقديم ما يلزم من تنازلات لإنجاح الانتخابات

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «الجميع لتقديم ما يلزم من تنازلات لإنجاح الانتخابات وتغليب مصلحة ليبيا على المصالح الفئوية»

وأضافا، في كلمة خلال افتتاح المركز الاعلامي للانتخابات، إن «الحكومة ستبذل كل مايلزم لإجراء الانتخابات بموعدها»، مشيرا إلى أن «الحكومة ملتزمة بما سيتم إقراره بشأن العملية الانتخابية».

وحذر رئيس الحكومة من أن «العزوف عن الاقتراع هو بمثابة صك مفتوح لأقلية تفرض رأيها على الشعب»، وأضاف إن «الوقت للشعب الليبي أن يقول كلمته ليحقق الرفاه».

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