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الدبيبة: على الجميع لتقديم ما يلزم من تنازلات لإنجاح الانتخابات

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «الجميع لتقديم ما يلزم من تنازلات لإنجاح الانتخابات وتغليب مصلحة ليبيا على المصالح الفئوية»

وأضافا، في كلمة خلال افتتاح المركز الاعلامي للانتخابات، إن «الحكومة ستبذل كل مايلزم لإجراء الانتخابات بموعدها»، مشيرا إلى أن «الحكومة ملتزمة بما سيتم إقراره بشأن العملية الانتخابية».

وحذر رئيس الحكومة من أن «العزوف عن الاقتراع هو بمثابة صك مفتوح لأقلية تفرض رأيها على الشعب»، وأضاف إن «الوقت للشعب الليبي أن يقول كلمته ليحقق الرفاه».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • اة تنازلات ياحمار على الجميع الالتزام بالقانون والاعلان الدستورى ولا يتنازل عنهم ومهمتك ستنتهى فى يوم 24 ديسمبر على الاكثر اذا لم يتم سحب الثقة منك فانت اصل اشغال الفتنة بغباوتك واصرارك على معاداة الجيش الوطنى ودعم المليشيات وانت تحرق نفسك بنفسك

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