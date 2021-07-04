التويجر: البعثة الأممية شريك أساسي في فشل جولة محادثات الحوار بجنيف

ليبيا- وصف المقر العام بالهيئة التأسيسية لصياغة مشرروع الدستور رمضان التويجر البعثة الأممية بالشريك الأساسي في فشل جولة محادثات الحوار بجنيف.

التويجر أكد في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24 تابعته صحيفة المرصد أن البعثة الأممية هي من رسمت هذا المسار، وهي على علم مسبق لما ستؤول له الأمور، وقد تم تنبيهها عن ذلك مرارًا وتكرارًا.

ولفت التويجر إلى أن التنبيه تم منذ انطلاق الحوار السياسي حول عدم اعتماد الحكومة والرئاسي قبل اعتماد الأساس الدستوري لإقامة الانتخابات، فالاتفاق على موعد فقط لم يكن كافيًا.

وأضاف التويجر: إن الهيئة تواصلت مع العديد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي ومجلس النواب والبعثة الأممية قبل اعتماد الحكومة والرئاسي، لكن الكل كان فقط يسعى لتشكيل حكومة جديدة لتقع اليوم البلاد في مأزق جديد وملامح فصل جديد من فصول الصراع، فالفوضى باتت تلوح في الأفق.

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