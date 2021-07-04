التمكين للبحوث والدراسات يدشن مشروع ليبيا الجديدة للتوعية الانتخابية

دشن مركز التمكين للبحوث والدراسات والاستشارات الاستراتيجية، صباح أمس السبت، ببنغازي برنامجه “مشروع ليبيا الجديدة”، والذي يهدف من إطلاقه الى حضّ الليبيين على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل، وحثهم على المشاركة الفاعلة في العملية في الانتخابات مستهدفا مختلف الشرائح، للمشاركة الانتخابية.

واستهل حفل التدشين بكلمة رئيس مجلس ادارة المركز الدكتور محمد المصباحي، حيث بدأ واصفا المشروع بأنه تجديد للأمل، وأن الثقة كبيرة في رغبة الشعب للانطلاق الى انتخابات 24 ديسمبر رغم محاولة المعرقلين الذين يعملون على ابقاء ليبيا في دوامة الاحتراب والاقتتال، وقال المصباحي “أن المشروع يدعم المصالحة و جبر الضرر والجلوس الى مائدة واحدة في بيت ليبيا، من اجل بناء دولة متقدمة مزدهرة” واضاف “نرحب بكل دول العالم من أجل الاستثمار والتنمية، لا من اجل التبعية والاستعمار وهذا هو المنطلق الذي دفعنا لإطلاق مشروع ليبيا الجديدة ليبيا تنتخب وتبتعد عن الحرب والقتال ليبيا تجبر ضررها”.

وواصل المصباحي في كلمته قائلا “نحن نرحب بالعمل مع كل مؤسسات المجتمع أهلية ورسمية من أجل تحفيز اهلنا في كل المناطق للمشاركة في الانتخابات فثقافة الانتخاب فرضتها علينا الظروف ونحن نعمل معا من اجل تحقيق مبتغانا في ان تكون كل السلطات شرعية منتخبة من الشعب ومن القواعد الشعبية “

وتحدث المصباحي عن المشاريع الداعمة للانتخابات قائلا “هناك الكثير من المشاريع التى انطلقت وترعاها منظمات دولية وأهلية، ونحن نحترمها وعملنا يتكامل معها وهو دافع لكل الجهود ونرحب بالتشبيك مع المجتمع الأهلي ونتعاون مع المدونين والإعلاميين وندعم كل توجه وطني يعمل لسيادة ليبيا واستقلال مؤسساتها”

وعن فشل حوار جنيف قال المصباحي ” لقد أصابنا ما حدث في جنيف بالإحباط، ولكن أملنا كبير في البرلمان الذي يمتلك الشرعية لتجاوز العثرة، ونتطلع الى الوفاء والالتزام مع الليبيين بما اتفق عليه في جنيف 1 وجنيف 2 وتونس واتفاق طنجة واتفاق القاهرة واتفاق برلين الى ان نصل الى موعد الانتخابات وكما رحب الليبيون بحكومة الوحدة الوطنية نتمنى ان يرحبوا بالاستحقاق الانتخابي” .

ثم القى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح كلمة قال فيها أن المفوضية تعمل بكل ما في امكانياتها لرفع وعي المواطنين بالعملية الانتخابية، وقال أنه بالرغم من حداثة المفوضية الا نها خطت الخطوة الاولى في توعية الناخب الليبي معتبرا ان مشروع ليبيا الجديدة الذى يطلقه مركز تمكين نموذج للمبادرات التي تدعم عمل المفوضية بإيضاح العملية الانتخابية للناخب، وقال السايح “لاحظنا في الانتخابات السابقة عدم قدرة الناخب على التمييز والاختيار لمن يعطي صوته، وهو الصوت الذي يتوقف عليه مستقبله ومستقبل اسرته لذلك يجب ان يذهب هذا الصوت لمن لديه مشروع لانقاذ ليبيا وإخراجها من ازماتها ويمهد لبناء مستقبل تعيش فيه الأجيال القادمة في أمن واستقرار، واشار السايح الى انطلاق عملية تسجيل الناخبي خلال بداية هذا الأسبوع داعيا الليبيين للمشاركة في العملية الانتخابية” وتحدث السايح عن فشل حوار جنيف قائلا “شاهدنا ما حصل من فشل مجموعة تدعي انها تمثل الشعب الليبي، وهي في حقيقة الامر لاتمثل الشعب الليبي بدليل ان الشعب الليبي ينحاز الى 24 ديسمبر، وهذه الفئة قررت ان تكون عكس مصالح الشعب الليبي لذلك يجب الوقوف صفا واحدا داعما للاستحقاق الانتخابي والتسجيل في الانتخابات لان ذلك سيعطي مؤشرا للمجتمع الدولي عن رغبة الليبيين في المشاركة الانتخابية”

وعقب كلمة رئيس المفوضية العليا للانتخابات قدم عرض مرئي عن العملية الانتخابية، ثم القى الاستاذ ابراهيم المقصبي المدير العام لمفوضية المجتمع المدني كلمة تحدث فيها عن دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية الانتخابية معتبرا مشروع مركز تمكين نموذجا للعمل في هذا المجال وأشار المقصبي الى تنسيق بين مفوضية المجتمع المدني والمفوضية العليا للانتخابات فيما يخص برنامجا للتوعية بالانتخابات.

ثم قدم الاستاذ رضا البرغثي مدير شركة التمكين للدراسات والاستشارات والتدريب كلمة الراعي للبرنامج والتى حيا وأثنى فيها على كل الجهود التي بذلت لإنجاح انطلاق المشروع.

ثم قدم الدكتور ناصر محمد الهدار تقديما مفصلا للبرنامج والمتكون من ستة محاور تشمل مختلف شرائح الناخبين في كل ليبيا مشيرا أن عملا وبحثا معمقا من اللجنة التحضيرية أنتج هذا البرنامج التوعوي الذي يستهدف الجميع ويحث الجميع على المشاركة الواعية في الانتخابات.

ثم انطلق تقديم المحاور بشكل تفصيلي فقدمت الدكتور نزيهة التركي مشروع فاعلات في اتخاذ القرار وهو الموجه لفئة المرأة لدفعها الى المساهمة بالحضور والمشاركة الانتخابية ، ثم قدم الاستاذ محمود الكاديكي مشروع انا قد المسئولية والموجه للشباب حيث شرح كيف يخاطب البرنامج فئة الشباب ويدفعهم الى المساهمة الانتخابية كحق والتزام وطني وقدم الاستاذ عبد النبي النف مشروع ناخب عام وقدم توضيحا عن شمولية هذا المشروع المتعلق بالفئات النقابية وعموم الشعب وقدمت الاستاذة ايمان العسبلي من باريس و عبر تقنية الاتصال عن طريق الانترنت مشروع مغترب مقترب والموجه الى الجاليات الليبية في الخارج والذي يحث المغتربين على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي ، وقدم الاستاذ اقريرة اقريرة مشروع انتخب اينما انت والموجه الى المبعدون عن مناطقهم حيث ابرز في كلمته اهمية هذا البرنامج الذي يدفع المبعدين الى الادلاء بأصواتهم والمشاركة متجاوزين ما تعرضوا له وأن يساهموا في بناء مستقبل ليبيا .

وعقب كلمة اقريرة تعذر الاتصال تقنيا بالدكتورة سلوى الدغيلي وهاجر القايد بجينيف للحديث عن لجنة الحوار، حيث كانت لهما كلمتين في البرنامج وقدمت كلمة للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية آيفس حيث ابدت تعاونها وتقديم خبراتها في مجال التوعية الانتخابية

وفتح عقب الكلمات الحوار والذي تلقى فيه الدكتور محمد المصباحي اسئلة واستفسارات الحاضرين والتى كانت تتمحور حول المشروع، تعقبا وتتفاعلا مع ماطرح من البرنامج وتحدث الدكتور المصباحي مجيبا موضحا للحضور ومعلنا بداية العمل ببرامج التوعية حتى الوصول الى الاستحقاق الانتخابي.