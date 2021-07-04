ليبيا الان

السائح يعلن البدء بتحديث سجل الناخبين اعتبارا من اليوم

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح البدء في تحديث سجل الناخبين اعتبارا من اليوم الأحد لإتاحة الفرصة أمام من لم يسجل سابقا أو من يرغب في تغيير مركزه الانتخابي.

وأكد السائح في كلمته خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات استمرار فتح سجل الناخبين لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.

وبين السائح أن سجل الناخبين لم يحدث منذ ديسمبر 2017 داعيا الجميع لممارسة حقهم السياسي من خلال إدراج أسمائهم في سجل الناخبين.

وشدد السائح على أن خيار التوجه نحو 24 ديسمبر يتطلب بيئة مسؤولة وهي شرط لتنفيذ المفوضية انتخابات حرة نزيهة 

ولفت السائح إلى التزام المفوضية بتحمل مسؤوليتها أمام الليبيين الذين اختاروا الديمقراطية نهجا لبناء الدولة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • المفروض ان يمارس السائح عمله على اساس قوانين الانتخات السارية حاليا الى ان ياتيه قانون اخر ينقذه

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