المجلس الرئاسي يدعو الفرقاء للتصارع داخل صناديق الاقتراع وليس خارجها

دعا المجلس الرئاسي اليوم الأحد الفرقاء السياسيين لأن يتصارعوا داخل صناديق الاقتراع وليس خارجها.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني في كلمة المجلس خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات أن الاتخابات هي الفيصل الذي يحدد من يدير الدولة في المرحلة القادمة ويصل بليبيا لبر الامان.

وبين الكوني أن لا أحد ستطيع أن يصادر حق المواطن في اختيار من يقود المرحلة القادمة وأعرب عن تمنياته أن تجد الرئاسات الأربع قاعدة دستورية سريعة لتنظيم الانتخابات كي لا تكون خيارات الشعب الليبي سيئة بسبب ضيق الوقت.

وأضاف الكوني أننا في سباق مع الزمن مبينا أن الجميع متفق على أننا يجب أن ننظم الانتخابات حتى لو اختلفنا في الشكليات