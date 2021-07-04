«السايح»: «المفوضية» في أتم الجاهزية إذا تم التوجه نحو خيار انتخابات 24 ديسمبر

أكد عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أنهم ملتزمون بتحمل مسؤولياتهم أمام الليبيين الذين اختاروا الديمقراطية نهجا لبناء الدولة.

وقال السايح، خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية وإطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، ضمن التحضيرات لانتخابات 24 ديسمبر المقبل: “خيار التوجه نحو 24 ديسمبر في أتم الجاهزية ويتطلب ذلك بيئة مسؤولة وهي شرط لتنفيذ المفوضية انتخابات حرة ونزيهة”.

وأضاف “تقرر البدء في عملية تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا من قبل أو الذين غيروا أماكن إقامتهم”.

وتابع “سجل الناخبين لم يُحدث منذ 2017 ويتطلب ذلك منا تحديثه للذهاب نحو الاستحقاق الانتخابي والعملية ستستمر لمدة 30 يوما قابلة للتمديد”.

واستطرد “ندعو الليبيين إلى ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في الانتخابات ومساندة المفوضية للوفاء بالتزاماتها”.