صالح: آمل أن تستمر مفوضية الانتخابات في عملها وفق جدول زمني

أعرب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن ثقته في مفوضية الانتخابات وأمله أن تستمر في عملها وفق جدول زمني واستغلال الوقت والسعي لتوفير مناخ ديمقراطي آمن بالتنسيق مع الجميع وعدم الالتفات إلى محاولات العرقلة التي يقوم بها البعض.

وأكد صالح في كلمة مسجلة خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات ثقته في نجاح المفوضية في بناء القدرات الذاتية وتأهيل عناصرها.

وشدد صالح على أن إنجاز الانتخابات في موعدها له أثر طيب على ليبيا مبينا أن الفشل يحرم البلاد فرصة تحقيق الأمن والاستقرار.