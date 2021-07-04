ليبيا الان

بعد رفض فصائل مسلحة القتال في ليبيا.. تركيا تشنّ حملة أمنية على مناطق “المعارضة السورية”

تم النشر منذُ 7 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مصادر صحيفة، عن حملة أمنية أطلقتها الاستخبارات التركية رفقة الشرطة العسكرية التابعة للمعارضة السورية، في منطقتي “سري كانيه- رأس العين” وتل الأبيض، الخاضعة ليسطرة تركيا, بعد تفاقم الوضع المعيشي في المنطقتين.

وذكر ناشطون لموقع “نورث برس”، أن هذه الحملة جاءت بعد رفض الكثير من الفصائل المسلحة الذهاب للقتال إلى ليبيا واليمن وغيرها من المناطق بإيعاز من تركيا، بوصفهم “خارجين عن القانون”.

وفي الرابع والعشرون يونيو الماضي، أطلقت الاستخبارات التركية برفقة الشرطة العسكرية التابعة للمعارضة المسلحة، حملة أمنية تحت مسمى “مكافحة الخارجين عن القانون”.

كما كشف الموقع، قيام تركيا باستقدام الآلاف من عائلات عناصر فصائل المعارضة وتوطينهم، في المنطقتين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لكل جريمة مستفيد …والمستفيد من كل أعمال تركيا في المنطقة هي اسرائيل..؟؟!!!! إن تدمير العراق وسوريا وليبيا واليمن واحتلال أجزاء منهن والسيطرة علي ثروات هذه البلاد كلها تصب في مصلحة بقاء اسرائيل آمنة ومستقرة…وأستغرب من الذين يقولون عن الكلب القردوغان انه يحمي في المسلمين والاسلام ويدافع عنهم …!!!! كيف يدافع ويحميهم وهو الذي يقوم بدعم اسرائيل بتدمير الدول العربية ؟؟؟أنظروا الي حجم الميزان التجاري بين تركيا واسرائيل وستعرفون الحقيقة…أنظروا للرحلات الجوية بين مطاري تل ابيب واسطنبول وستروا كم طائرة اسرائيلية تهبط كل يوم في اسطنبول وكم طائرة تركية تهبط في تل ابيب يوميا حاملة السلاح والسواح والبضائع …هؤلاء التافهين الاغبياء الذين يقولون ان القردوغان يدافع عن الاسلام والمسلمين هم مجردد ببغاوات تكرر مايقوله العملاء والخوان المفلسين …هذه هي الحقيقة القردوغان عميل اسرائيل وامريكا بأمتياز وهذه هي الحقيقة….

    رد