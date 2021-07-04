بعد رفض فصائل مسلحة القتال في ليبيا.. تركيا تشنّ حملة أمنية على مناطق “المعارضة السورية”

كشفت مصادر صحيفة، عن حملة أمنية أطلقتها الاستخبارات التركية رفقة الشرطة العسكرية التابعة للمعارضة السورية، في منطقتي “سري كانيه- رأس العين” وتل الأبيض، الخاضعة ليسطرة تركيا, بعد تفاقم الوضع المعيشي في المنطقتين.

وذكر ناشطون لموقع “نورث برس”، أن هذه الحملة جاءت بعد رفض الكثير من الفصائل المسلحة الذهاب للقتال إلى ليبيا واليمن وغيرها من المناطق بإيعاز من تركيا، بوصفهم “خارجين عن القانون”.

وفي الرابع والعشرون يونيو الماضي، أطلقت الاستخبارات التركية برفقة الشرطة العسكرية التابعة للمعارضة المسلحة، حملة أمنية تحت مسمى “مكافحة الخارجين عن القانون”.

كما كشف الموقع، قيام تركيا باستقدام الآلاف من عائلات عناصر فصائل المعارضة وتوطينهم، في المنطقتين.

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