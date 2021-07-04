البيوضي: القاعدة الدستورية سيتم إقرارها وإنجازها قبل أول ‏أغسطس وفشل ملتقى الحوار ‏ليس نهاية المشوار

قال الناشط السياسي من مصراتة، سليمان البيوضي، إنه لا ينبغي على الناس أن تقلق من إقرار القاعدة الدستورية، لأنه سيتم إقرارها وإنجازها قبل أول أغسطس المقبل، بعد اعتمادها من قبل مجلس النواب وستكون الانتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة.
وأوضح البيوضي في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن 3 أو 4 أشهر كافية للدعاية والحملات الانتخابية، خاصة وأن البلاد مرت بتجارب ضيق الوقت، ففي 31 مارس 2014، حيث أصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم 10 لانتخاب مجلس النواب وفي يوم 25 يونيو توجه الليبيون لصناديق الإقتراع، وقبله المجلس الوطني الانتقالي الذي أجرى آخر تعديل على قانون الانتخابات للمؤتمر الوطني العام في 17/ أبريل 2012 وتوجه الليبيون لصناديق الاقتراع في يوليو 2012.
وأكد أنه بات من المؤكد أن اتفاقًا دوليًا قد أنجز وبموجبه ستتسع دائرة العقوبات الدولية ضد المعرقلين لتشمل حظر السفر، وهذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مع حزمة أخرى من العقوبات، وستطال تجميد الأموال والأصول والشركات وسيكون هناك تتبع خاص، والقرار سيتم تنفيذه حتى إن لم يصدر من مجلس الأمن، وسيصدر من الإدارة أمريكية وحلفائها في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى عربية وإقليمية، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة ستكون في 24 ديسمبر 2021.
وقال أيضًا إن فشل ملتقى الحوار السياسي في إقرار قاعدة دستورية ليس نهاية المشوار، حيث لم نصل بعد للانسداد السياسي المرعب، ويمكن أن يتحول لفشل إيجابي يمكن البناء عليها، وأن نعود موحدين ونذهب مجتمعين لصناديق الإقتراع لانتخاب الرئيس ومجلس نواب جديد في 24 ديسمبر 2021.
وتحدث عن أن المسار السياسي والخطة التمهيدية بنيت على أن يصل لرئاسة الحكومة شخصية توافقية، ووجه رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بقوله إن فشل جنيف هو فرصة أخيرة لن تتكرر، ويمكنك وحدك أن تحولها لنقطة تحول في مسارات وتاريخ الأمة.
وأوضح بقوله إن أولى الخطوات من الدبيبة تبدأ من مقر المفوضية العليا للانتخابات، حيث عليها أن يستخدم كل الوسائل لتثبيت العملية الانتخابية وإجرائها الانتخابات في موعدها وأن يتوجه من فوره لرئيس المفوضية العليا للإنتخابات ويقَدّم له كل الإمكانيات دون تأخير فالقاعدة الدستورية جزء من عملية كاملة، وإن صدرت في سبتمبر فإنها لن تعطل إجراء الانتخابات في موعدها.
وتابع في رسالته إلى الدبيبة بقوله “إن حل الأزمات الخانقة للمواطن بشكل عاجل هي أهم منجزاتك كلقاح كورونا بجرعتيه، والكهرباء والسيولة وصرف الرواتب في موعدها وتقديم المساعدات العاجلة ودعم القضاء وإنفاذ القانون قدر المستطاع، إن الليبيين لن يترددوا في مساعدتك وسيثقون تماما بك عندما تعود رئيسا لهم جميعا، وتنهي سياسات التموضع والاصطفاف وأن تتوقف عن الأخطاء الاتصالية”.
واستمر بقوله “الليبيون سيخرجون قريبا للشوارع فسياسات التجويع والتفقير أنهكتهم وصبرهم ضد النخبة الفاسدة لن يستمر طويلا، فلا تكن من المغضوب عليهم في الشارع الليبي، ونفذ خطة عاجلة لتحرير صوت المواطن السياسي بتحسين الأوضاع المعيشية قدر المستطاع”.
وأشار إلى أنه حان الوقت ليجلس الدبيبة مع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، ويتفق معهم على وزير للدفاع يمثل توازنا حقيقيا، ليتسنى توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية، مضيفا “لا أحد يطالبك بمعجزة، ولكن يجب أن تعيد سياسات عملكم، وكذا مستشاريك بما يسمح بتنوع حقيقي يسمح بالتقدم للأمام”.
وتحدث عن أنه ينبغي أن يكون لدى الدبيبة ميزانية مكتملة تعيد تصحيح المسارات، وتعزز تدابير الثقة وتنزع المخاوف والهواجس بقطع سياسات عدم اليقين، لافتا إلى أن الميزانية وحدها لا تكفي وأمامك فرصة جديدة لن تتكرر، ويمكنك أن تعود ممثلا للجميع وتنجز مشروع الوحدة والأمن والاستقرار.
وطالبه أيضا بوضع الخطط الاستراتيجية لإطلاق تنمية مكانية مستدامة في كل ليبيا، بحيث تكون مهمة الرئيس المنتخب إطلاقها ومن يدري فربما يجد فيك رئيس الحكومة المناسب، لتنفيذها على أرض الواقع، وكن ذاك الرجل الذي يرسم سياسات المستقبل، مشيرا إلى أنه الفشل في الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة يعني عودة الانقسام والحرب والآلام وأنت وعدت الليبيين بأنه لا حرب في عهدكم.
وأتم بقوله إنه يدعو مخلصا لأن يستجيب الدبيبة لنداءات الأمة وتستغل هذه اللحظة التاريخية، وتكون مؤسسا لمشروع الوحدة والأمل والاستقرار، وأن ترفض كل محاولات التعطيل باسمكم وأن تدفع نحو مسار جديد وسلمي، من أجل ليبيا المستقبل ليبيا الموحدة والآمنة المستقرة.
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