البيوضي: القاعدة الدستورية سيتم إقرارها وإنجازها قبل أول ‏أغسطس وفشل ملتقى الحوار ‏ليس نهاية المشوار

قال الناشط السياسي من مصراتة، سليمان البيوضي، إنه لا ينبغي ‏على الناس أن تقلق من إقرار القاعدة الدستورية، لأنه سيتم إقرارها ‏وإنجازها قبل أول ‎أغسطس المقبل، بعد اعتمادها من قبل ‏مجلس النواب وستكون الانتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة.‏

وأوضح البيوضي في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل ‏الاجتماعي “فيس بوك” أن 3 أو 4 أشهر كافية للدعاية والحملات ‏الانتخابية، خاصة وأن البلاد مرت بتجارب ضيق الوقت، ففي 31 ‏مارس 2014، حيث أصدر المؤتمر الوطني العام القانون ‏رقم 10 لانتخاب مجلس النواب وفي يوم 25 ‎يونيو توجه ‏الليبيون لصناديق الإقتراع، وقبله المجلس الوطني الانتقالي الذي ‏أجرى آخر تعديل على قانون الانتخابات للمؤتمر الوطني العام في ‏‏17/ أبريل 2012 وتوجه الليبيون لصناديق الاقتراع في يوليو 2012.‏

وأكد أنه بات من المؤكد أن اتفاقًا دوليًا قد أنجز وبموجبه ستتسع ‏دائرة العقوبات الدولية ضد المعرقلين لتشمل حظر السفر، وهذا ‏القرار سيدخل حيز التنفيذ مع حزمة أخرى من العقوبات، وستطال ‏تجميد الأموال والأصول والشركات وسيكون هناك تتبع خاص، ‏والقرار سيتم تنفيذه حتى إن لم يصدر من مجلس الأمن، وسيصدر ‏من الإدارة أمريكية وحلفائها في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ‏وبعض الدول الأخرى عربية وإقليمية، مشيرًا إلى أن الانتخابات ‏البرلمانية والرئاسية المباشرة ستكون في 24 ديسمبر 2021.‏

وقال أيضًا إن فشل ملتقى الحوار السياسي في إقرار قاعدة دستورية ‏ليس نهاية المشوار، حيث لم نصل بعد للانسداد السياسي المرعب، ‏ويمكن أن يتحول لفشل إيجابي يمكن البناء عليها، وأن نعود موحدين ‏ونذهب مجتمعين لصناديق الإقتراع لانتخاب الرئيس ومجلس نواب ‏جديد في 24 ديسمبر 2021.‏

وتحدث عن أن المسار السياسي والخطة التمهيدية بنيت على أن ‏يصل لرئاسة الحكومة شخصية توافقية، ووجه رسالة إلى رئيس ‏حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بقوله إن فشل جنيف ‏هو فرصة أخيرة لن تتكرر، ويمكنك وحدك أن تحولها لنقطة تحول ‏في مسارات وتاريخ الأمة.‏

وأوضح بقوله إن أولى الخطوات من الدبيبة تبدأ من مقر المفوضية ‏العليا للانتخابات، حيث عليها أن يستخدم كل الوسائل لتثبيت العملية ‏الانتخابية وإجرائها الانتخابات في موعدها وأن يتوجه من فوره ‏لرئيس المفوضية العليا للإنتخابات ويقَدّم له كل الإمكانيات دون ‏تأخير فالقاعدة الدستورية جزء من عملية كاملة، وإن صدرت في ‏سبتمبر فإنها لن تعطل إجراء الانتخابات في موعدها.‏

وتابع في رسالته إلى الدبيبة بقوله “إن حل الأزمات ‏الخانقة للمواطن بشكل عاجل هي أهم منجزاتك كلقاح كورونا ‏بجرعتيه، والكهرباء والسيولة وصرف الرواتب في موعدها وتقديم ‏المساعدات العاجلة ودعم القضاء وإنفاذ القانون قدر المستطاع، إن ‏الليبيين لن يترددوا في مساعدتك وسيثقون تماما بك عندما تعود ‏رئيسا لهم جميعا، وتنهي سياسات التموضع والاصطفاف وأن ‏تتوقف عن الأخطاء الاتصالية”.‏

واستمر بقوله “الليبيون سيخرجون قريبا للشوارع ‏فسياسات التجويع والتفقير أنهكتهم وصبرهم ضد النخبة الفاسدة لن ‏يستمر طويلا، فلا تكن من المغضوب عليهم في الشارع الليبي، ‏ونفذ خطة عاجلة لتحرير صوت المواطن السياسي بتحسين ‏الأوضاع المعيشية قدر المستطاع”.‏

وأشار إلى أنه حان الوقت ليجلس الدبيبة مع اللجنة العسكرية ‏المشتركة “5+5″، ويتفق معهم على وزير للدفاع يمثل توازنا ‏حقيقيا، ليتسنى توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية، مضيفا “لا أحد ‏يطالبك بمعجزة، ولكن يجب أن تعيد سياسات عملكم، وكذا ‏مستشاريك بما يسمح بتنوع حقيقي يسمح بالتقدم للأمام”.‏

وتحدث عن أنه ينبغي أن يكون لدى الدبيبة ميزانية مكتملة تعيد ‏تصحيح المسارات، وتعزز تدابير الثقة وتنزع المخاوف والهواجس ‏بقطع سياسات عدم اليقين، لافتا إلى أن الميزانية وحدها لا تكفي ‏وأمامك فرصة جديدة لن تتكرر، ويمكنك أن تعود ممثلا للجميع ‏وتنجز مشروع الوحدة والأمن والاستقرار.‏

وطالبه أيضا بوضع الخطط الاستراتيجية لإطلاق تنمية مكانية ‏مستدامة في كل ليبيا، بحيث تكون مهمة الرئيس المنتخب إطلاقها ‏ومن يدري فربما يجد فيك رئيس الحكومة المناسب، لتنفيذها على ‏أرض الواقع، وكن ذاك الرجل الذي يرسم سياسات المستقبل، ‏مشيرا إلى أنه الفشل في الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ‏المباشرة يعني عودة الانقسام والحرب والآلام وأنت وعدت الليبيين ‏بأنه لا حرب في عهدكم.‏

وأتم بقوله إنه يدعو مخلصا لأن يستجيب الدبيبة لنداءات الأمة ‏وتستغل هذه اللحظة التاريخية، وتكون مؤسسا لمشروع الوحدة ‏والأمل والاستقرار، وأن ترفض كل محاولات التعطيل باسمكم وأن ‏تدفع نحو مسار جديد وسلمي، من أجل ليبيا المستقبل ليبيا الموحدة ‏والآمنة المستقرة.‏

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