الحكم بحبس 4 لاعبين كرة قدم ليبيين 30 عامًا بتهم تهريب وقتل ‏مهاجرين غير شرعيين في إيطاليا

قضت المحكمة العليا في إيطاليا، بإدانة 4 لاعبي كرة قدم ليبيين، ‏وسجنهم 30 عامًا، بتهم تهريب وقتل مهاجرين غير شرعيين، في ‏تحقيق قالت منظمات حقوقية عديدة إنه اتسم بالتناقش في ‏الشهادات.‏

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع مؤسسة “بورد لاين أوروبا” أن ‏الشبان الأربعة، جمعة وعلي وعبد الرحمن ومهند، غادروا ليبيا عام 2015، على أمل مواصلة حياتهم ‏المهنية في ملاعب كرة القدم في أوروبا. ‏

وغادر الشبان الأربعة على متن قارب هجرة غير شرعية، ولكن ‏بشكل مأساوي، توفي 49 مهاجرًا آخرين في القارب أثناء سفرهم ‏البحر الأبيض المتوسط، وحدد تحقيق الشرطة بعد الهبوط هوية ‏المهاجرين الليبيين الأربعة بأنهم جزء من طاقم السفينة ‏والمسؤولين عن الوفيات. ‏

وأشار الصحفيون ومحاميهم إلى التناقضات والأخطاء في ‏التحقيقات وفي القضية المستمرة منذ سنوات، وقالت سيرينا ‏رومانو المحامية المدافعة عن جمعة طارق إن محكمة النقض ‏رفضت الطعون وأيدت الإدانة، وسننتظر قرار القاضي الرسمي، وفي ‏نفس الوقت نعمل على إعادة المحاكمة، حيث أننا مقتنعون ببراءة ‏موكلينا”. ‏

وتعلق كلوديا غازيني من مجموعة الأزمات الدولية، عن تلك ‏القضية بقولها إنه لا يزال هناك عناد قانوني في هذه القضية وهذا ‏أمر مقلق، لكننا ما زلنا نؤمن ببراءة هؤلاء الشباب وسنواصل الكفاح ‏من أجل إطلاق سراحهم.‏

ويطالب المتهمين الأربعة المسجونون منذ أكثر من خمس سنوات ‏وعائلاتهم في ليبيا ببراءتهم، وكتب أحد المتهمين في رسالة من ‏السجن: “أنت فقط سألتني إذا كنت من ليبيا وأجبت نعم، لقد ‏سافرت بعيدًا لأنني أتيت من دولة كانت في حالة حرب، والآن حكم ‏عليّ بالسجن 30 عامًا بسبب زجاجة ماء لم أسلمها‎ “.‎

وعلقت المنظمة غير الحكومية‎ ‎مؤسسة “بورد لاين أوروبا”، التي ‏تتواصل مع اثنين من المتهمين وعائلاتهم، بقولها: “نشعر بخيبة ‏أمل شديدة لقرار اليوم بشأن الشبان الأربعة وعائلاتهم في ليبيا، ‏الذين لم يروهم منذ سنوات، لقد شهدنا العديد من الحالات ‏المماثلة التي اعتقلت فيها السلطات اللاجئين بوصفهم مهربين، ‏وكانت لأشخاص دفعوا أموالًا لعبور البحر بأنفسهم، وبالتالي ‏أصبحوا أشخاصًا لديهم موارد محدودة للدفاع عن أنفسهم في ‏المحكمة، وتم تصويرهم على أنهم الجناة، وإلقاء اللوم عليهم في ‏الكوارث الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، في حين أن الجناة ‏الحقيقيين هم الحكومات الأوروبية، التي تغلق الحدود وتدفع ‏الناس إلى مواقف خطيرة”.

وتكمن المشكلة في التشريع الإيطالي، الذي يعتبر كل شخص لعب ‏دورًا “نشطًا” أثناء العبور مهربًا؛ من إمساك عجلة القيادة، إلى ‏توزيع المياه أو جمع المياه من التسرب، بتهم تتراوح من التهريب ‏إلى التآمر الإجرامي عبر الحدود وإذا اختنق الناس تحت سطح ‏السفينة أو غرقوا إذا انقلب قارب، تصل إلى حتى اتهامات بالقتل‎.‎

وأوضحت المؤسسة أن الاتهامات أن الاعتقالات التي تتبع مزاعم ‏التهريب هذه لا أساس لها في كثير من الأحيان، وتعتبر تعسفية، ‏وتستند إلى تحقيقات واستجوابات متسرعة تحت الضغط ‏والضغط، ويتم استجواب الشهود من قبل الشرطة في البحر بعد ‏ساعات قليلة من إنقاذهم، بعد أن نجوا لتوهم من غرق سفينة ولا ‏يزالون في حالة صدمة‎.‎

في حين أن رجال الإنقاذ البحري والنشطاء الأوروبيين يتلقون الكثير ‏من اهتمام وسائل الإعلام، عندما يكونون هدفًا لزيادة التجريم، ‏فإن الممارسة اليومية لسجن غير الأوروبيين، الذين يواجهون نفس ‏الادعاءات تمر دون أن يلاحظها أحد تقريبًا. ‏

ولفت التقرير إلى أنهم غالبية من يتم اعتقالهم وسجنهم في إيطاليا ‏واليونان يكونوا بتهمة “التهريب” و”المساعدة والتحريض على ‏الهجرة غير الشرعية”.‏

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