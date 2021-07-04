الحكم بحبس 4 لاعبين كرة قدم ليبيين 30 عامًا بتهم تهريب وقتل ‏مهاجرين غير شرعيين في إيطاليا

قضت المحكمة العليا في إيطاليا، بإدانة 4 لاعبي كرة قدم ليبيين، وسجنهم 30 عامًا، بتهم تهريب وقتل مهاجرين غير شرعيين، في تحقيق قالت منظمات حقوقية عديدة إنه اتسم بالتناقش في الشهادات.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع مؤسسة “بورد لاين أوروبا” أن الشبان الأربعة، جمعة وعلي وعبد الرحمن ومهند، غادروا ليبيا عام 2015، على أمل مواصلة حياتهم المهنية في ملاعب كرة القدم في أوروبا.
وغادر الشبان الأربعة على متن قارب هجرة غير شرعية، ولكن بشكل مأساوي، توفي 49 مهاجرًا آخرين في القارب أثناء سفرهم البحر الأبيض المتوسط، وحدد تحقيق الشرطة بعد الهبوط هوية المهاجرين الليبيين الأربعة بأنهم جزء من طاقم السفينة والمسؤولين عن الوفيات.
وأشار الصحفيون ومحاميهم إلى التناقضات والأخطاء في التحقيقات وفي القضية المستمرة منذ سنوات، وقالت سيرينا رومانو المحامية المدافعة عن جمعة طارق إن محكمة النقض رفضت الطعون وأيدت الإدانة، وسننتظر قرار القاضي الرسمي، وفي نفس الوقت نعمل على إعادة المحاكمة، حيث أننا مقتنعون ببراءة موكلينا”.
وتعلق كلوديا غازيني من مجموعة الأزمات الدولية، عن تلك القضية بقولها إنه لا يزال هناك عناد قانوني في هذه القضية وهذا أمر مقلق، لكننا ما زلنا نؤمن ببراءة هؤلاء الشباب وسنواصل الكفاح من أجل إطلاق سراحهم.
ويطالب المتهمين الأربعة المسجونون منذ أكثر من خمس سنوات وعائلاتهم في ليبيا ببراءتهم، وكتب أحد المتهمين في رسالة من السجن: “أنت فقط سألتني إذا كنت من ليبيا وأجبت نعم، لقد سافرت بعيدًا لأنني أتيت من دولة كانت في حالة حرب، والآن حكم عليّ بالسجن 30 عامًا بسبب زجاجة ماء لم أسلمها “.
وعلقت المنظمة غير الحكومية مؤسسة “بورد لاين أوروبا”، التي تتواصل مع اثنين من المتهمين وعائلاتهم، بقولها: “نشعر بخيبة أمل شديدة لقرار اليوم بشأن الشبان الأربعة وعائلاتهم في ليبيا، الذين لم يروهم منذ سنوات، لقد شهدنا العديد من الحالات المماثلة التي اعتقلت فيها السلطات اللاجئين بوصفهم مهربين، وكانت لأشخاص دفعوا أموالًا لعبور البحر بأنفسهم، وبالتالي أصبحوا أشخاصًا لديهم موارد محدودة للدفاع عن أنفسهم في المحكمة، وتم تصويرهم على أنهم الجناة، وإلقاء اللوم عليهم في الكوارث الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، في حين أن الجناة الحقيقيين هم الحكومات الأوروبية، التي تغلق الحدود وتدفع الناس إلى مواقف خطيرة”.
وتكمن المشكلة في التشريع الإيطالي، الذي يعتبر كل شخص لعب دورًا “نشطًا” أثناء العبور مهربًا؛ من إمساك عجلة القيادة، إلى توزيع المياه أو جمع المياه من التسرب، بتهم تتراوح من التهريب إلى التآمر الإجرامي عبر الحدود وإذا اختنق الناس تحت سطح السفينة أو غرقوا إذا انقلب قارب، تصل إلى حتى اتهامات بالقتل.
وأوضحت المؤسسة أن الاتهامات أن الاعتقالات التي تتبع مزاعم التهريب هذه لا أساس لها في كثير من الأحيان، وتعتبر تعسفية، وتستند إلى تحقيقات واستجوابات متسرعة تحت الضغط والضغط، ويتم استجواب الشهود من قبل الشرطة في البحر بعد ساعات قليلة من إنقاذهم، بعد أن نجوا لتوهم من غرق سفينة ولا يزالون في حالة صدمة.
في حين أن رجال الإنقاذ البحري والنشطاء الأوروبيين يتلقون الكثير من اهتمام وسائل الإعلام، عندما يكونون هدفًا لزيادة التجريم، فإن الممارسة اليومية لسجن غير الأوروبيين، الذين يواجهون نفس الادعاءات تمر دون أن يلاحظها أحد تقريبًا.
ولفت التقرير إلى أنهم غالبية من يتم اعتقالهم وسجنهم في إيطاليا واليونان يكونوا بتهمة “التهريب” و”المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك