الدبيبه يؤكد التزام الحكومة بما يتم إقراره بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات

أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه التزام الحكومة بما يتم إقراره بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات في ليبيا.

وتعهد الدبيبه في كلمة خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات بتوفير الحكومة الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ماليا ولوجستيا وأمنيا.

وأعرب الدبيبه عن تطلعه لديمقراطية حقيقية تصل بليبيا لبر الأمان وذلك بمشاركة فاعلة من جميع المواطنين.

ودعا الدبيبه كل الأطراف المعنية لتقديم ما يلزم من تنازلات لإنجاح الانتخابات مشددا على أن المشاركة في الانتخابات أصبحت واجب وطني والعزوف عنه يتيح المجال لأقلية لتفرض رأيها على الشعب.

وأكد الدبيبه أنه سيبذل كل ما بوسعه لإنجاح الانتخابات في موعدها مشيرا لوضع خطة لتوفير الحماية اللازمة للانتخابات بتوفير 30 ألف شرطي