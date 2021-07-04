محللة أمريكية: الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب ستعرقل إعادة الإعمار في ليبيا

كشفت الكاتبة والمحللة الأمريكية المقيمة في تونس، فرانشيسكا إيبل، إن “إيطاليا وتونس وتركيا ومصر مصرون على المشاركة في إعادة إعمار ليبيا”، بحسب قولها.
إيبل، وفي مقال بموقع “ميدل إيست آي”، أشارت إلى أن آمال طفرة إعادة الإعمار تتعارض مع الواقع على الأرض في ليبيا.
وأشارت إيبل إلى أنه في الوقت الذي بدأ فيه قادة الأعمال في وضع خطط لتقسيم المسؤولية عن إعادة إعمار ليبيا، إلا أنهم فوجئوا بأنها مهمة ضخمة من المرجح أن تكلف حوالي نصف تريليون دولار.
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، فإن المنتدى الاقتصادي الافتتاحي الذي نظمته الجمعية الإيطالية الليبية لتطوير الأعمال قد مضى قدمًا في تونس في وقت سابق من هذا الشهر، حيث اجتمع مئات من قادة الأعمال من إيطاليا وتونس وليبيا لمناقشة خطط إعادة بناء ليبيا.
وأكدت أن تلك الأزمة التي طال أمدها دمرت مدنا بأكملها، وتركت ما يقدر بنحو 280 ألف شخص يعيشون في ملاجئ متضررة أو دون المستوى المطلوب، وفقًا للوكالات الإنسانية الليبية.
وأشارت إلى أنه بسبب هذا تصطف الشركات الأجنبية من العديد من البلدان بما في ذلك مصر وتركيا وتونس وفرنسا وألمانيا للفوز بالعقود الحكومية المرغوبة كثيرًا لإعادة بناء البلاد.
وتحدثت عن أنه مع اقتراب موعد الانتخابات في 24 ديسمبر، شدد المندوبون في المنتدى على الضرورة الملحة لإنعاش الاقتصاد الليبي وتشغيله مرة أخرى، مشيرين إلى حقيقة أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة لديها حاليًا فقط ولاية محدودة للحكم حتى نهاية العام.
ولفتت الكاتبة إلى أنها تحدثت مع بعض ممثلي ما يقرب من 90 شركة في المنتدى، كانوا متفائلين ومليئين بالأمل بمستقبل ليبيا المشرق وإمكاناتها الاقتصادية.
وقال كريم براشد، الرئيس التنفيذي لشركة “آرتيك”، وهي شركة معمارية وتصميم تونسية تتمتع بخبرة ثلاثة عقود في بناء المستشفيات والفنادق والمباني المؤسسية في الشمال: “أعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة حقًا للشعب الليبي، من حيث التنمية والديمقراطية”.
وتابع بقوله: “ستتابع الحكومة الجديدة جهود التنمية بسرعة وهناك الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها، ليس فقط من حيث إعادة البناء البنية التحتية؛ هناك أيضًا حاجة إلى العديد من المشاريع التنموية لمستقبل ليبيا والتي لم يتم وضعها في الوقت الحالي”.
كما أبدى حاتم مبروك، مؤسس الوكالة الاستشارية للنفط والغاز تفاؤلاً بشأن إمكانات الشراكات الاقتصادية التونسية الليبية المستقبلية، وقال: “إنها صفقة يربح فيها الجميع، لأننا عندما نعمل هناك ننقل مهاراتنا ومعرفتنا، فالليبيون والتونسيون، يمكننا التحدث باللغة نفسها، ويمكننا فهمهم، ولدينا نفس الثقافة، لذلك سنقوم بعمل عادل معهم”.
ويقول مبروك إن الشركة قامت بمخاطرة كبيرة، لكنها آتت أكلها في النهاية، مضيفا “لقد أثبتت نفسي، بينما كان الليبيون يطلقون الرصاص على بعضهم البعض، واصلنا العمل بنجاح”.
وتحدثت المحللة الأمريكية عن أن بعض الليبيين، بعد أن عانوا من عقد من الفوضى، لا يريدون أن يروا ليبيا مستقرة، في المناطق بالجهة الغربية الليبية، التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب.
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