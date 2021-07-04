محللة أمريكية: الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب ستعرقل إعادة الإعمار في ليبيا

كشفت الكاتبة والمحللة الأمريكية المقيمة في تونس، فرانشيسكا ‏إيبل، إن “إيطاليا وتونس وتركيا ومصر مصرون على المشاركة في ‏إعادة إعمار ليبيا”، بحسب قولها.‏

إيبل، وفي مقال بموقع “ميدل إيست آي”، أشارت إلى أن آمال طفرة إعادة الإعمار تتعارض مع الواقع على الأرض في ‏ليبيا.‏

وأشارت إيبل إلى أنه في الوقت الذي بدأ فيه قادة الأعمال في وضع ‏خطط لتقسيم المسؤولية عن إعادة إعمار ليبيا، إلا أنهم فوجئوا ‏بأنها مهمة ضخمة من المرجح أن تكلف حوالي نصف تريليون ‏دولار.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، فإن المنتدى الاقتصادي الافتتاحي الذي نظمته ‏الجمعية الإيطالية الليبية لتطوير الأعمال قد مضى قدمًا في تونس ‏في وقت سابق من هذا الشهر، حيث اجتمع مئات من قادة الأعمال ‏من إيطاليا وتونس وليبيا لمناقشة خطط إعادة بناء ليبيا.

وأكدت أن تلك الأزمة التي طال أمدها دمرت مدنا بأكملها، وتركت ‏ما يقدر بنحو 280 ألف شخص يعيشون في ملاجئ متضررة أو دون ‏المستوى المطلوب، وفقًا للوكالات الإنسانية الليبية.

وأشارت إلى أنه بسبب هذا تصطف الشركات الأجنبية من العديد ‏من البلدان بما في ذلك مصر وتركيا وتونس وفرنسا وألمانيا للفوز ‏بالعقود الحكومية المرغوبة كثيرًا لإعادة بناء البلاد.

وتحدثت عن أنه‎ ‎مع اقتراب موعد الانتخابات في 24 ديسمبر، شدد المندوبون في المنتدى على الضرورة الملحة ‏لإنعاش الاقتصاد الليبي وتشغيله مرة أخرى، مشيرين إلى حقيقة أن ‏حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد ‏الحميد الدبيبة‎ ‎لديها حاليًا فقط ولاية محدودة للحكم حتى نهاية ‏العام.

ولفتت الكاتبة إلى أنها تحدثت مع بعض ممثلي ما يقرب من 90 ‏شركة في المنتدى، كانوا متفائلين ومليئين بالأمل بمستقبل ليبيا ‏المشرق وإمكاناتها الاقتصادية.

وقال كريم براشد، الرئيس التنفيذي لشركة “آرتيك”، وهي شركة ‏معمارية وتصميم تونسية تتمتع بخبرة ثلاثة عقود في بناء ‏المستشفيات والفنادق والمباني المؤسسية في الشمال: “أعتقد أن ‏هذه هي اللحظة المناسبة حقًا للشعب الليبي، من حيث التنمية ‏والديمقراطية”.

وتابع بقوله: “ستتابع الحكومة الجديدة جهود التنمية بسرعة ‏وهناك الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها، ليس فقط من ‏حيث إعادة البناء البنية التحتية؛ هناك أيضًا حاجة إلى العديد من ‏المشاريع التنموية لمستقبل ليبيا والتي لم يتم وضعها في الوقت ‏الحالي”.

كما أبدى حاتم مبروك، مؤسس الوكالة الاستشارية للنفط والغاز‎ ‎تفاؤلاً بشأن إمكانات الشراكات الاقتصادية التونسية الليبية ‏المستقبلية، وقال: “إنها صفقة يربح فيها الجميع، لأننا عندما نعمل هناك ‏ننقل مهاراتنا ومعرفتنا، فالليبيون والتونسيون، يمكننا التحدث ‏باللغة نفسها، ويمكننا فهمهم، ولدينا نفس الثقافة، لذلك سنقوم ‏بعمل عادل معهم”.

ويقول مبروك إن الشركة قامت بمخاطرة كبيرة، لكنها آتت أكلها في ‏النهاية، مضيفا “لقد أثبتت نفسي، بينما كان الليبيون يطلقون ‏الرصاص على بعضهم البعض، واصلنا العمل بنجاح”.

وتحدثت المحللة الأمريكية عن أن بعض الليبيين، بعد أن عانوا من عقد من ‏الفوضى، لا يريدون أن يروا ليبيا مستقرة، في ‏المناطق بالجهة الغربية الليبية، التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب‎.‎

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

