«الكوني»: الليبيون غاضبون من أدائنا في الفترة الماضية

رأى عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، أن الانتخابات ستكون هي الفيصل الذي سيحدد من يدير الدولة في المرحلة المقبلة ويرسي بليبيا إلى بر الأمان.

وقال الكوني، خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وإطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، ضمن التحضيرات لانتخابات 24 ديسمبر المقبل: “الجميع على اتفاق حول تنظيم الانتخابات حتى لو اختلف البعض على الشكليات”.

وأضاف “البرلمان عليه مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة وعلى الرئاسيات تذليل الصعاب حتى نسرع نحو تنظيم الانتخابات في موعدها”.

وتابع “نتمنى من الرئاسيات أن تجد بشكل عاجل قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات حتى لا نقع في المحظور”.

واستطرد “هناك غضب كبير من المواطنين على الساسة بصفة عامة وعلى أدائنا في الفترة الماضية”.