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«الكوني»: الليبيون غاضبون من أدائنا في الفترة الماضية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، أن الانتخابات ستكون هي الفيصل الذي سيحدد من يدير الدولة في المرحلة المقبلة ويرسي بليبيا إلى بر الأمان.

وقال الكوني، خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وإطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، ضمن التحضيرات لانتخابات 24 ديسمبر المقبل: “الجميع على اتفاق حول تنظيم الانتخابات حتى لو اختلف البعض على الشكليات”.

وأضاف “البرلمان عليه مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة وعلى الرئاسيات تذليل الصعاب حتى نسرع نحو تنظيم الانتخابات في موعدها”.

وتابع “نتمنى من الرئاسيات أن تجد بشكل عاجل قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات حتى لا نقع في المحظور”.

واستطرد “هناك غضب كبير من المواطنين على الساسة بصفة عامة وعلى أدائنا في الفترة الماضية”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • والله حتى انت فاضي داير لهذا الشعب القواد والخائن قيمة شعب حرامي ونصفه فروخ حرام وعائدون ودونما ورقيق واتراك وشركس وتشاديين وصاد شين وفارقة … شعب مسخ نجس مشرك ساحر ضال مشعوذ كذاب منافق حرامي والله مايعرف طبهم الا الانجليز الله يعطيهم الصحة والشعوب العربية كلها شعوب مسخة ونجسه من غير الفواحش والشرك بالله والسحر ماعندهم حاجة .

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