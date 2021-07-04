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مفوضية الانتخابات توقع مذكرة تفاهم مع الشركة الليبية القابضة

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الآن، ضمن فعاليات افتتاح المركز الإعلامي.

وأوضحت المفوضية، أن مذكرة تفاهم مع الشركة الليبية القابضة للاتصالات، وقع عن جانبها مديرها الدكتور عماد السايح، فيما وقع عن جانب الشركة الليبية القابضة رئيس الشركة السيد فيصل قرقاب.

وأوضح السايح، أن عملية تسجيل الناخبين تتم عن طريق عمليات الاتصال والرسائل النصية وهذا له علاقة وطيدة بقطاع الاتصالات، إضافة إلى تدفق معلومات الاقتراع، وبهذا تعد الشركة شريكا أساسياً للمفوضية بما تقدمه من خدمات لتسهيل إجراء العملية الانتخابية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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