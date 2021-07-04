اليعقوبي: الدبيبة دعم حرب الكانيات وأتباعه في «الحوار» يخوفوننا من الانتخابات

‏شنت السيدة اليعقوبي، عضو لجنة الحوار والداعمة لترشيح فتحي باشاغا لرئاسة ليبيا، هجوما حادا على عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، متهمة إياه بمحاولة إسقاط حكومة الوفاق الوطني السابقة.

ووجهت «اليعقوبي» في تغريدة لها عبر تويتر، سؤالا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قائلة: «من خطط ودعم حرب الكانيات التي كان هدفها إسقاط حكومة الوفاق للسيطرة على السلطة وعدة أسباب أخرى؟».

‏ثم عادت «اليعقوبي» المؤيدة لترشيح فتحي باشاغا لرئاسة ليبيا لتتهم «الدبيبة» بشكل مباشر في إجابتها على السؤال، قائلة: «دعم هذه الحرب كلاً من الدبيبه وعلي الصلابي»، وفقا لقولها.

كما اتهمت «اليعقوبي» بعض أعضاء لجنة الحوار المنعقد في جنيف بأنهم تابعون لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ويسوقون لأفكاره وأهدافه والتي منها تأجيل الانتخابات، كيف قالت : «سمعت السي دبيبة يتكلم عن موضوع الحرب، والتابعون له في لجنة الحوار يسوقون بأن الانتخابات ستؤدي إلى حرب .. قلت بالك ناسي أفكرك».