العبدلي: الخطة الحالية لشركة الكهرباء مستمرة مع دخول وحدات تحت الصيانة بداية يوليو الجاري

كشف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي عن رفد الشبكة الكهربائية بقرابة الـ1700 ميغاواط بحلول نهاية العام 2021.

العبدلي أوضح خلال ندوة استضافتها منصة “حكومتنا” للاستماع إلى إجابات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على المواطنين، بحضور الوزراء تحت عنوان “الرئيس يجيب”، أن الخطة الحالية لشركة الكهرباء مستمرة مع دخول وحدات تحت الصيانة بداية يوليو الجاري.

وأضاف العبدلي: إن شهر أغسطس المقبل سيشهد رفد الشبكة الكهربائية بـ700 ميغاواط، من ثم في سبتمبر المقبل سيكون هنالك 1300 ميغاواط. مؤكدًا أنه خلال فترة وجيزة سيتم رفع القدرة الإنتاجية من 3700 ميغاواط إلى 5700 ميغاواط، فيما تغذي الشبكة أحمالًا بمقدار 7500 ميغاواط.

وأقر العبدلي بعدم وجود خطوط نقل كافية لنقل هذه الطاقة، وهو ما يعني تحديًا كبيرًا جدًا. مشيرًا إلى إرجاع مجموعة كبيرة من هذه الخطوط إلى العمل، وهذا كان له تأثير واضح في فترة الحر الماضية؛ إذ شهدت انقطاعات، لكن الشبكة حافظت على استقرارها وإمداد الطاقة بشكل مستمر.

وأضاف العبدلي: إن الشبكة الكهربائية في ليبيا تم تصنيفها لدى استلامها بالشبكة الضعيفة جدًا والمتهالكة نتيجة الحروب التي مرت عليها وعدم الصيانات وعدم وجود قطع الغيار أصلًا في مخازن الشركة العامة للكهرباء.

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