خبير عسكري يوضح الأهمية الاستراتيجية لقاعدة 3 يوليو المصرية

اعتبر المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة المصرية، اللواء سمير فرج، أن اكتشافات الغاز الضخمة في البحر المتوسط، أضفت أهمية استراتيجية على شمال غرب مصر، وهو ما دفع القيادة السياسية لإنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية، على البحر المتوسط، لحماية المصالح الاقتصادية للبلاد.

فرج، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، قال: “قاعدة 3 يوليو تم إنشائها على أعلى مستوى من الفكر العسكري وطبقا للكود العالمي، كما أنها تجمع الأسطول البحري الشمالي المصري، لأننا الآن لدينا أسطول بحري شمالي وآخر جنوبي، كذلك القاعدة تأتي لمواجهة أي تهديد في الاتجاه الشمالي الغربي، نظرا لوجود آبار البترول وحقول الغاز في تلك المنطقة، والتي استدعت توفير حماية في هذه المنطقة، كما أن الغرب الذي يحاذي ليبيا أصبح يحتاج انتباه دائم، فبعد سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أصبح هناك تهديد محتمل لمصر من الغرب”.

وأضاف فرج “القاعدة كذلك توفر الحماية للخطوط البحرية التجارية المصرية، وأخيرا تساعد القاعدة على منع الهجرة غير الشرعية من أفريقيا لأوروبا، وهو ما أشاد به الاتحاد الأوروبي بالفعل”.

وأكد فرج أن “القاعدة الجديدة تحمل رسالة بالطبع لأطراف كثرة، وهو ما نسميه في العسكرية، الردع غير المباشر، يعني أن امتلاك قوة بحرية مؤثرة، البحرية المصرية هي السابعة على العالم حاليا، وتمتلك قواعد بحرية على أعلى مستوى، وهذا في حد ذاته رسالة لأي أحد تسول له نفسه تهديد المصالح المصرية”.

وأوضح فرج أن “القاعدة الجديدة ليست إضافة كمية فقط، ولكنها إضافة نوعية، القاعدة بنيت وفقا للكود العالمي في كل تفاصيلها وتعبر أكثر القواعد البحرية المصرية تطورا، كما أن القطع البحرية والسلاح المتوفر بالقاعدة إضافة نوعية هامة للقوات المصرية”.

وتابع فرج “الصناعات العسكرية المصرية تتطور الآن بخطوات واسعة، وكما رأينا هناك تصنيع مصري فرنسي مشترك للقطع البحرية، يتم في الإسكندرية، والصناعات العسكرية في مصر قديمة، ولكن كانت مهملة، وفي السنوات الماضية هناك نهضة حقيقية في تطوير المصانع الحربية، بالتعاون مع بيلاروس، حتى أصبحت تضاهي مستوى الصناعات الحربية العالمية، كذلك نصنع الفرقاطة الفرنسية في مصر بالاشتراك مع فرنسا، وهي من أحدث الفرقاطات”.