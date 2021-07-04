«البعثة الأممية»: ليبيا عند مفترق طرق بعد سنوات من الصراع والانتخابات تعيد الشرعية

أكدت نائب رئيس البعثة الأممية، جورجيت غانيون، أن تقديم المساعدة الانتخابية جزء من الدعم الذي تقدمه البعثة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.

وقالت غانيون، خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وإطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، ضمن التحضيرات لانتخابات 24 ديسمبر المقبل: “ليبيا عند مفترق طرق بعد سنوات من الصراع وهناك فرصة كبيرة للمضي قدما وانتخاب الليبيين ممثليهم واستعادة الشرعية بالكامل”.

وأضافت “تحديث السجل الانتخابي خطوة مهمة وأوكد أهمية وجود قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات قبل اتخاذ أي خطوات أخرى”.

وتابعت “أناشد أعضاء الملتقى الوصول إلى حلول وسط وأناشد البرلمان أن يلعب دوره ويضع الإطار القانوني ليسمح لليبيين بأن يمارسوا حقوقهم”.