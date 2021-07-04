بليحق: ليبيا من دون رئيس لن يكون بها استقرار

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أنه لن يكون هناك استقرار في ليبيا من دون انتخاب رئيس.
وقال بليحق، في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، أن الأقرب والأفضل بالنسبة لليبيا، هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وأن يكون هناك رئيس للبلاد، فليبيا من دون رئيس لن يكون بها استقرار.
ولفت إلى أن ليبيا تحتاج رئيس بإمكانه أن يوحد مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية، وهو ما سيحقق إرادة الشعب الليبي ولا مناص من ذلك وأي خيار لن يغير الحال في ليبيا.
وعن تعطل القاعدة الدستورية، قال بليحق: “مجلس النواب أكد في حال تعثر ملتقى الحوار السياسي لتوافق على القاعدة الدستورية، فالقاعدة موجودة بالأساس في الإعلان الدستوري، التي تقضي بانتخاب الرئيس بالشكل المباشر من الشعب، ويوجد قانون لدى مجلس النواب لانتخاب رئيس بشكل مباشر من الشعب”.
وأضاف بقوله: “هناك أطراف تحاول إفشال مشروع الانتخابات في 24 ديسمبر مثلما أفشلت العملية السياسية منذ عام 2014 ولا تريد أمن واستقرار ليبيا”.
واستمر قائلا: “لا يزال مجلس النواب هو الجسم الوحيد المنتخب من الشعب الليبي، والذي يحمل إرادة الشعب الليبي وعقيلة صالح أكد مرارا وتكرارا على أنه لا مناص إلا بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر وهناك نية صادقة من المجلس بإجراء الانتخابات”.
وأوضح أنه حتى إذا توافق ملتقى الحوار السياسي على القاعدة الدستورية، سيتم إحالتها إلى مجلس النواب من أجل إضافتها في الإعلان الدستوري، لأنه الأساس الحقيقي لأي انتخابات.
وأتم بقوله “فشل ملتقى الحوار متوقع جدا لوجود أطراف لا تريد إجراء انتخابات بالمرة في ليبيا، وتتحدث عن الاستفتاء على مسودة الدستور التي يوجد خلاف كبير بشأنها وبشأن الطريقة التي خرجت بها، والعديد من مكونات الشعب الليبي تعترض عليها، والهدف ليس الاستفتاء على الدستور بل عرقلة الانتخابات”.
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