بلدية زوارة تمهل المقيمين فيها عشرة أيام لتصحيح أوضاعهم

دعت بلدية زوارة جميع المقيمين داخل البلدية لتصحيح إجراءاتهم القانونية خلال عشرة أيام أو مغادرتها طوعية.

وأكدت بلدية زوارة في بيان لها أنه بعد انتهاء المهلة التي بدأت اليوم الأحد ستقوم الأجهزة الأمنية بتنفيذ خطة أمنية موسعة بشأن المقيمين بالمدينة.

وأكدت البلدية أن قرارها يأتي بسبب تزايد عدد المهاجرين الغير شرعيين عبر المدينة إلى أوروبا وما يترتب عنه من ظهور الجثث على شواطئ المدينة وارتفاع معدل الجريمة داخل الأحياء القاطنين بها (المدينة القديمة) وصعوبة تتبعها واستنادا لاجتماع المجلس البلدي زوارة بكافة الأجهزة الأمنية بالبلدية بشأن تزايد أعداد الوافدين من جميع الجنسيات بالمدينة دون مستندات قانونية.