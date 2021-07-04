تأجيل اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)

أعلنت مصادر متطابقة في سرت اليوم الأحد تأجيل الاجتماع السادس المقرر عقده اليوم للجنة العسكرية المشتركة (5+5) بسرت إلى موعد آخر غير محدد .

وأشار وكيل ديوان بلدية سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى تأجيل الاجتماع بناء على بلاغ صادر من الغرفة الأمنية المشتركة سرت والسماح للجهات الحكومية والمصارف داخل نطاق المقرر الحكومية بالمجمع الإداري الكائن فى مقر لجنة 5+5 بسرت بإزالة أعمالهم.

وأضاف أن قرار التأجيل جاء «حتى يتم تحديد موعد آخر للجنة فى سرت بشأن اعادة فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة المقفل مند عام ونصف، خصوصا بعد استكمال صيانة ونصف الحفر والهبوط بالطريق الساحلي بين بوابتي الأربعين والخمسين ك م غرب سرت، وبعد تجهيز بوابات تلاثة بالطريق بين سرت والشركة تابعة للجنة تأمين الطريق الساحلي بلجنة 5+5 برئاسة عميد على النويصري»

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