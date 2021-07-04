الدبيبة: الحكومة ملتزمة بما سيتم إقراره بشأن القاعدة الدستورية

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد إن الحكومة ملتزمة بما سيتم إقراره بشأن القاعدة الدستورية مؤكداً حرصه شخصياً على تعزيز مبدأ التداول السلمي على السلطة من خلال الانتخابات.

وأضاف الدبيبة خلال مشاركته في افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أنه سيبذل كل ما بوسعه لإنجاح العملية الانتخابية في موعدها، كما ستوفر حكومته كل الدعم للمفوضية من تخصيص الموارد المالية والتحضير لحماية الانتخابات.

وتابع رئيس الحكومة :”حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في العمل بشكلٍ متواز في تحسين ظروف المواطن الحياتية وتوحيد المؤسسات الأمنية ورفع مستوى أدائها لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، لترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي اللازمين لهذه الانتخابات”.

ودعا الدبيبة الأطراف المعنية لتقديم كل ما يمكن من التنازلات لتوفير البيئة المناسبة لإنجاح الانتخابات، وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية والجهوية.

وأوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الشعب الليبي بعد سنوات من الصراع والاقتتال، آن له أن يستقر ويوحد كلمته لينعم بثروته ويحقق تطلعاته في التنمية والرخاء.

وذكر الدبيبة بأنه للوصول ببلادنا إلى بر الأمان لا بد من المشاركة الفاعلة من جميع المواطنين في العملية الانتخابية، وأن عزوفهم عن الاقتراع بمثابة صك مفتوح يتيح المجال لأقلية بأن تفرض توجهاتها على غالبية الشعب.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن فتح سجل الناخبين يعد خطوة إيجابية من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تمهيداً للاستحقاق الوطني وإجراء انتخابات حرة وشفافة في موعدها.