مصدر لـ«بوابة الوسط»: تسليم تقرير المراجعة الدولية لحسابات «المركزي» نهاية الأسبوع

قال مصدر موثوق لـ«بوابة الوسط» إن نتائج تقرير اللجنة الدولية للتدقيق في حسابات وعمليات مصرف ليبيا المركزي والإعتمادات سيجري تسليمه نهاية الأسبوع الجاري، بعد أن أنهت اللجنة عملها بالخصوص.

وأوضح المصدر أن النتائج سيكون بحضور ممثل عن شركه «ديلويت» التي جرى التعاقد معها للقيام بعملية التدقيق، وممثلين عن الخزانة الأميركية والإتحاد الأوروبي وبريطانيا والبعثة الأممية، بالإضافة إلى النائب العام الصديق الصور ومحافظي المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير وفي بنغازي علي الحبري.

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وفي أبريل الماضي، قالت البعثة الأممية إن التقرير النهائي لعملية المراجعة المالية الدولية سيكون في نهاية مايو الماضي، وهو ما لم يتحقق إلا في هذا الشهر.

يشار إلى أن عملية المراجعة المالية الدولية تهدف إلى استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية».

ومنذ انطلاق هذه العملية في أغسطس 2020، جمعت شركة «ديلويت» المعلومات من فرعي المصرف المركزي الليبي. ثم دمجتها مع بيانات إضافية من مصادر رسمية أخرى، للتحقق منها عبر طرف ثالث مع المصارف التجارية ذات الصلة.

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