مكافحة الأمراض يوجه برفع حالة التأهب لمواجهة فيروس كورونا

وجه مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار خطاب لمشرفي الرصد والاستجابة بالبلديات بشأن الرفع من حالة التأهب ورفع جهود الترصد الوبائي لمواجهة فيروس كورنا بعد ارتفاع الإصابات بكورونا في الأيام الأخيرة ووصول معدل الحالات الإيجابية إلى 15% من العينات المسحوبة وكذلك الوضع الوبائي الحرج في تونس.

ودعا النجار في خطابه الموجه لمشرفي الرصد والاستجابة بالبلديات إلى الالتزام بالتحديث الاخير لتعريف حالة كوفيد 19 (المحتملة، المشتبهة والمؤكدة ) الصادر من منظمة الصحة العالمية بتاريخ: 16 ديسمبر 2020 وكذلك الالتزام ببرتوكول تتبع المخالطين والبؤر الوبائية لحالة كوفيد 19.

وحث النجار على اتباع إجراءات الوقاية كالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والتعقيم والالتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء التعامل مع الحالات مع ضرورة الاستخدام الرشيد لمعدات الحماية الشخصية وإرسال التقارير اليومية والاسبوعية عن الوضع الوبائى إلى إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.