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المستشار صالح: يجب إجراء الانتخابات في موعدها وعدم الالتفات إلى محاولات العرقلة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن الانتخابات عمل عظيم يجب أن ينجز في وقته وفق ما حددته خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي.

و في كلمة مسجلة خلال افتتاح المركز الإعلامي للانتخابات، أعرب المستشار صالح عن ثقته في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات آملا أن تستمر في عملها بجدول زمني وصولًا إلى تاريخ الانتخابات وعدم الالتفات إلى محاولات العرقلة التي يقوم بها البعض.

وأشار المستشار صالح إلى أهمية المرحلة مؤكدا أن إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها سيكون له الأثر الطيب على حياة الليبيين.

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انتخابات 24 ديسمبر مجلس النواب

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