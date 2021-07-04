مكافحة الأمراض يعلن رفع حالة التأهب لمواجهة كورونا

أخبارليبيا24

دعا مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار اليوم الأحد مشرفي الرصد والاستجابة بالبلديات الرفع من حالة التأهب ورفع جهود الترصد الوبائي لمواجهة كوفيد 19 “كورونا”.

وأوضح النجار أن هذا الإجراء نظرا لارتفاع الاصابات بفيروس كوفيد 19 في الأيام الأخيرة الماضية ووصول

معدل إيجابية الحالات إلى 15% من العينات المسحوبة.

ولفت رئيس المركز إلى أن هذا الإجراء يرجع كذلك نتيجة الوضع الوبائي الحرج في تونس مما يستوجب رفع حالة التأهب ورفع جهود الترصد الوبائي لمواجهة كوفيد 19.

وشدد النجار على مشرفي الرصد والاستجابة بالبلديات ضرورة الالتزام بالتحديث الأخير لتعريف حالة كوفيد 19 (المحتملة، المشتبهة والمؤكدة) الصادر من منظمة الصحة العالمية وكذلك الالتزام ببرتوكول تتبع المخالطين والبؤر الوبائية لحالة كوفيد 19.

وأكد على ضرورة اتباع إجراءات الوقاية كالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والتعقيم والالتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء التعامل مع الحالات مع ضرورة الاستخدام الرشيد لمعدات الحماية الشخصية.

وطلب رئيس المركز بإرسال التقارير اليومية والأسبوعية عن الوضع الوبائي إلى إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.