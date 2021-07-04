«مكافحة الأمراض» يطالب البلديات برفع حالة التأهب لمواجهة «كورونا»

بعث مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، خطابا لمشرفي الرصد والاستجابة بالبلديات بشأن الرفع من حالة التأهب ورفع جهود الترصد الوبائي لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وطالب الخطاب بالالتزام بالتدابير الآتية: “الالتزام بالتحديث الأخير لتعريف حالة كوفيد 19 (المحتملة، المشتبهة والمؤكدة) الصادر من منظمة الصحة العالمية بتاريخ: 16 ديسمبر 2020 وكذلك الالتزام ببرتوكول تتبع المخالطين والبؤر الوبائية لحالة كوفيد 19”.

وتابع “يجب اتباع إجراءات الوقاية كالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والتعقيم والالتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء التعامل مع الحالات مع ضرورة الاستخدام الرشيد لمعدات الحماية الشخصية”.

واستطرد “لابد من إرسال التقارير اليومية والأسبوعية عن الوضع الوبائي إلى إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض”.