مصدر حقوقي: عبدالله السنوسي يتعرض للموت البطيء داخل سجون طرابلس

أكد مصدر حقوقي، اليوم الأحد، تعرض عبدالله السنوسي أحد قيادات النظام السابق لانتهاكات كبيرة داخل محبسه بأحد سجون العاصمة طرابلس.

وقال المصدر الحقوقي في تصريحات خاصة لـ “الساعة 24″، أن عبدالله السنوسي القيادي في النظام السابق يتعرض داخل السجن إلى عملية قتل بطىء، وذلك بمنع العلاج والدواء عنه.

وكان عبدالله السنوسي منذ أن جيىء به من موريتانيا عام 2012 قد تعرض إلى التعذيب على يد خالد الشريف القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة عندما كان مشرفا على سجن الهضبة حيث كان يعتقل السنوسي وآخرين من قيادات النظام السابق.

وقضت الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس قبل عامين بإسقاط تهمة القتل والتعذيب عن “السنوسي” في قضية سجن أبوسليم، لانقضاء مدة الخصومة، إلا أن القرار لم يحظى برضا مليشيا “الردع” التابعة لـ”داخلية الوفاق” فاقتحمت سجناً تابعاً ل“كتيبة ثوار طرابلس” بعد اشتباكات عنيفة، انتهت بسيطرة “الردع” واقتياد عدد من السجناء إلى سجن الردع ومن بينهم اللواء عبدالله السنوسي.