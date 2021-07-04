مصدر حقوقي: عبدالله السنوسي يتعرض للموت البطيء داخل سجون طرابلس

أكد مصدر حقوقي، اليوم الأحد، تعرض عبدالله السنوسي أحد قيادات النظام السابق لانتهاكات كبيرة داخل محبسه بأحد سجون العاصمة طرابلس.
وقال المصدر الحقوقي في تصريحات خاصة لـ “الساعة 24″، أن عبدالله السنوسي القيادي في النظام السابق يتعرض داخل السجن إلى عملية قتل بطىء، وذلك بمنع العلاج والدواء عنه.
وكان عبدالله السنوسي منذ أن جيىء به من موريتانيا عام 2012 قد تعرض إلى التعذيب على يد خالد الشريف القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة عندما كان مشرفا على سجن الهضبة حيث كان يعتقل السنوسي وآخرين من قيادات النظام السابق.
وقضت الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس قبل عامين بإسقاط تهمة القتل والتعذيب عن “السنوسي” في قضية سجن أبوسليم، لانقضاء مدة الخصومة، إلا أن القرار لم يحظى برضا مليشيا “الردع” التابعة لـ”داخلية الوفاق” فاقتحمت سجناً تابعاً ل“كتيبة ثوار طرابلس” بعد اشتباكات عنيفة، انتهت بسيطرة “الردع” واقتياد عدد من السجناء إلى سجن الردع ومن بينهم اللواء عبدالله السنوسي.
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