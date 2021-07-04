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مصدر حقوقي: عبدالله السنوسي يتعرض للموت البطيء داخل سجون طرابلس

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد مصدر حقوقي، اليوم الأحد، تعرض عبدالله السنوسي أحد قيادات النظام السابق لانتهاكات كبيرة داخل محبسه بأحد سجون العاصمة طرابلس.

وقال المصدر الحقوقي في تصريحات خاصة لـ “الساعة 24″، أن عبدالله السنوسي القيادي في النظام السابق يتعرض داخل السجن إلى عملية قتل بطىء، وذلك بمنع العلاج والدواء عنه.

وكان عبدالله السنوسي منذ أن جيىء به من موريتانيا عام 2012 قد تعرض إلى التعذيب على يد خالد الشريف القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة عندما كان مشرفا على سجن الهضبة حيث كان يعتقل السنوسي وآخرين من قيادات النظام السابق.

وقضت الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس قبل عامين بإسقاط تهمة القتل والتعذيب عن “السنوسي” في قضية سجن أبوسليم، لانقضاء مدة الخصومة، إلا أن القرار لم يحظى برضا مليشيا “الردع” التابعة لـ”داخلية الوفاق” فاقتحمت سجناً تابعاً ل“كتيبة ثوار طرابلس” بعد اشتباكات عنيفة، انتهت بسيطرة “الردع” واقتياد عدد من السجناء إلى سجن الردع ومن بينهم اللواء عبدالله السنوسي.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • صانع السم لابد وان يذوق منه شويه ٱخر كلمه التلفون الذي ٱتاه قبل ان يٱمر الحراس باطلاق النار علي سجناء أبو سليم عندما رد علي الهاتف قال نعم يا سيدي معناها التلفون كان من معمر رأسا لأن كلمة نعم يا سيدي لا تقال في ذاك الزمن الا لمعمر فقط هذا ماقاله حسين الشافعي الناجي من محزرة ابو سليم لدي وصوله الي امريكا

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