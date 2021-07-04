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700 مليون دينار لتغطية الإفراجات المالية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير المالية خالد المبروك بأن القيمة المالية الخاصة بالإفراجات عن المرتبات المتعثرة قد تم تضمينها في ميزانية العام الجاري.

وأوضح المبروك، في تصريح عممته وزارة المالية، بأن إجمالي القيمة قد بلغت 700 مليون دينار دون الإشارة لعدد مستحقيها.

وتطرق وزير المالية، يوم أمس السبت، خلال الجلسة الحواريه لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بأن مصلحة الأحوال المدينة عملت على مراجعة القرار 831 وإن الإفراجات المالية تقلصت إلى 17 ألف موظف.

وكانت قد علمت 218 في وقت بأن هناك افراجات مالية تخص 45 ألف موظف ممن تم تعيين السنوات الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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