«العبار» يناقش الصعوبات التى تعيق عمل شركة مليتة

اجتمع رفعت العبار – وكيل وزارة النفط والغاز، وبحضور جاد الله العوكلي- رئيس مجلس الإدارة المكلف بالمؤسسة الوطنية للنفط، في مكتبه، مع محمد بن شتوان – رئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة مليته للنفط والغاز.

تم خلال الاجتماع، استعرض العبار، نشاط الشركة وعملياتها، وعرض سير عمل المنصات البحرية في حقل البوري، والجهود المبذولة للمحافظة على استمرارية الإنتاج.

كما تم مناقشة الصعوبات التى تعيق عمل الشركة والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مشاريعها، ومناقشة استمرار إمدادات الغاز عن محطات توليد الطاقة وأسبابها والتي أثرت سلباً على توليد الكهرباء والسبل الكفيلة بحلحلتها.