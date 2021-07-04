المستشار صالح يدعو المفوضية إلى إنجاز عملها وعدم الالتفات إلى المعرقلين

قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن الانتخابات عمل عظيم يجب أن ينجز في وقته وفق ما حددته خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي، داعيا مفوضية الانتخابات إلى الاستمرار في عملها بجدول زمني محدد وصولا إلى تاريخ الانتخابات وعدم الالتفات إلى محاولات العرقلة التي يقوم بها بعضهم.

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