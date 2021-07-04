العبار يناقش الصعوبات التى تعيق عمل شركة مليتة

اجتمع وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج رفعت العبار، وبحضور رئيس مجلس الإدارة المكلف بالمؤسسة الوطنية للنفط، جاد الله العوكلي في مكتبه، مع رئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة مليته للنفط والغاز محمد بن شتوان.

وتم خلال الاجتماع، استعرض العبار، نشاط الشركة وعملياتها، وعرض سير عمل المنصات البحرية في حقل البوري، والجهود المبذولة للمحافظة على استمرارية الإنتاج.

كما تم مناقشة الصعوبات التى تعيق عمل الشركة والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مشاريعها، ومناقشة استمرار إمدادات الغاز عن محطات توليد الطاقة وأسبابها والتي أثرت سلباً على توليد الكهرباء والسبل الكفيلة بحلحلتها.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

