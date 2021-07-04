الدبيبة يصل إلى طبرق تمهيدا لحضور جلسة “الميزانية” بمجلس النواب

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى ‎طبرق قادما من طرابلس على متن طائرة الخطوط الأفريقية بصحبة عدد من الوزراء، لحضور جلسة ‎مجلس النواب غدا الاثنين المخصصة لاعتماد الميزانية.

وجاء ذلك في عقب حضور الدبيبة اليوم الأحد الاحتفالية التي أقامتها المفوضية الوطنية للانتخابات بمناسبة تدشين مركزها الإعلامي، وحضرها عضوا المجلس الرئاسي “موسى الكوني: و”عبدالله اللافي”، ووزير الداخلية العميد ” خالد مازن”، ورئيس المفوضية الوطنية للانتخابات الدكتور”عماد السايح”، ونائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ” جورجيت قاقنون”، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا، ومنظمات المجتمع المدني، وبمشاركة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح” وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” بكلمات مصورة.

وفي سياق متصل، قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن جلسة النواب غدا الاثنين ستعقد بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وستخصص لمناقشة الميزانية.

ولفت بليحق إلى أن بند المناصب السيادية لن يناقش في جلسة الاثنين، وربما يطرح في جلسة الثلاثاء.