ليبيا

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

04 July, 2021

نعى الاعلامي عطية باني صديقه الفنان الراحل جابر عثمان وكتب منشورا على حسابه في موقع فيس بوك بعنوان “جابر الذي جبر بخاطر المحتاج ولو بكلمة طيبة“

وكتب باني “عرفته مبكرا عندما كان أحد منتسبي معهد علي الشعالية للموسيقى بالصابري وقتها كنت أحد أعضاء المسرح الحديث بإدارة الفنان المرحوم علي بوجناح في نفس المبنى.

وافترقنا سنوات لم نلتق إلا في منتصف التسعينيات عندما كان يتردد على طرابلس ومبنى التلفزيون زارني في بيتي بزليتن وطرابلس وكنا نلتقي ومعنا المرحوم الملحن عبدالجليل خالد الذي لحن له بعض الأغاني أحداها كنت أحد الحاضرين للحنها وتسجيلها يا جيلنا الجديد وين العرب وين الجهاد والعرب الأمجاد“.

وواصل باني منشوره كاتبا “جاهد جابر كثير ونال المجد في مجال الطفل حقق النجاح الكبير تحصل على جوائز دولية من عديد المهرجانات رغم العقبات والعراقيل التي كانت تعترضه يعرف المخرج محمد الهمالي بعض هذه الظروف، فرقتنا الظروف مرة أخرى لأكثر من 13سنة حيث شبه إعتزل من المجال ثم تواصلت معه في الفترة الأخيرة وكان فرحا بمكالمتي و مبادرتي بالإتصال به وتشجيعه للعودة لمجال الطفل فهو مدرسة وله أحبابه ورتبنا أن يكون ضيفا معنا في برنامج القلب ماينساكم وتم التأجيل للترتيب إلا أننا سجلنا شريط قصيرله عن مسيرته و أدرجناه ضمن الحلقة الأولى وكان المبتهج السعيد إلا أن الحزن خيم علينا بفقدانه فهذه إرادة الله ولله ما أخذ ولله مابقى ، جابر عثمان الإنسان والفنان إلى روحك السلام وندعوا الله لك بالرحمة والمغفرة والرضوان“.