المفوضية تعلن انطلاق أولى مراحل العملية الانتخابية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، عن انطلاق أولى مراحل العملية الانتخابية بافتتاح منظومة تسجيل الناخبين.

وقال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال كلمته في الحفل الذي نظمته المفوضية بمناسبة افتتاح مركزها الإعلامي: “نعلن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين كأول مرحلة من مراحل العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم”.

حضر الافتتاح، أعضاء المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وعبد الحميد الدبيبة ونائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جورجيت غانيون، وأعضاء مجلس المفوضية وسفراء وممثلين عن البعثات الدبلوماسية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وعدد من الضيوف.

وعلى هامش الاحتفال، وقعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مذكرة تفاهم مع الشركة الليبية القابضة للاتصالات، وقد وقع عن جانب المفوضية عماد السايح، فيما وقع عن جانب الشركة الليبية القابضة رئيس الشركة السيد فيصل قرقاب.

وأوضح السايح أن عملية تسجيل الناخبين تتم عن طريق عمليات الاتصال والرسائل النصية وهذا له علاقة وطيدة بقطاع الاتصالات، إضافة إلى تدفق معلومات الاقتراع، وبهذا تعد الشركة شريكا أساسياً للمفوضية بما تقدمه من خدمات لتسهيل إجراء العملية الانتخابية.

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