حكومة الوحدة الوطنية تصل مطار طبرق لحضور جلسة «النواب» غدا

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الأحد، وصول الحكومة الى مطار طبرق الدولي لحضور جلسة مجلس النواب التي ستعقد غدا الأثنين.

ويومالإثنين الماضي، اعتذرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عن عدم حضور جلسة مجلس النواب اليوم، التي كانت مقررة لاستكمال النقاش والمداولة حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

و خلال لقاء تلفزيوني أمس السبت، توقع الدبيبة إقرار مجلس النواب بند الميزانية، خلال جلسة الإثنين المقبل، لافتا إلى استجابة الحكومة إلى ملاحظات المجلس.

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