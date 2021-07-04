ليبيا الان

حكومة الوحدة الوطنية تصل مطار طبرق لحضور جلسة «النواب» غدا

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الأحد، وصول  الحكومة الى مطار طبرق الدولي لحضور جلسة مجلس النواب التي ستعقد غدا الأثنين.

ويومالإثنين الماضي، اعتذرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة  عن عدم حضور جلسة مجلس النواب اليوم، التي كانت مقررة لاستكمال النقاش والمداولة حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

و خلال لقاء تلفزيوني أمس السبت، توقع الدبيبة إقرار مجلس النواب بند الميزانية، خلال جلسة الإثنين المقبل، لافتا إلى استجابة الحكومة إلى ملاحظات المجلس. 

 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • هنا طبرق الارش الطاهرة التى لم يدنسها محتل تركى ولا مرتزق سورى ولا خوان من حريم السلطان ارض يحميها خيرة شباب ليبيا من اسود الجيش الوطنى .
    هناك فارق يادبدوبة بين مطار طبرق ومطار معتيقة المحتل وكذلك مطار مصراته المحتل والمضحك ان حكومة الدبيبة تدفع من اموال الشعب مرتبات مرتزقة ومحتل تركى بينما تطالبهم وزيرة الخارجية بالرحيل !!
    انت الان يادبدوبة فى حماية من تقول انه جيش حفتر وهو جيش ليبيا وليس كما تزعم بدليل انه بامكان مجلس نواب الشعب الثقة ان اراد منك او من حفتر اذا خان احدكما الوطن وادعى ان الجيش العثمانى جيش وطنى وليس مازقرى !!!

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  • مطار طبرق يرفرف عليه العلم الليبى وحده لا علم غيره لان ارض العظماء ارض المنفى رئيس المجلس الرئاسى ورئيس مجلس النواب بينما مطار مصراتة بلد الدبدوب يادوب بيرفرف عليه العلم التركى والعلم الايطالى وعلم الثورة السورية ثم ياتى العلم الليبى رابعا هناك فرف بين الاحرار وحريم السلطان

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