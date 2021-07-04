لجنة حقوق الإنسان بليبيا: نرحب بانطلاق عملية تحديث سجل الناخبين

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الأحد، عن ترحيبها بفتح سجل الناخبين وانطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، والذي شرعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بها استعداداً للاستحقاق الانتخابي وإجراء الانتخابات العامة المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: “نجدد التأكيد على أهمية الالتزام باحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى الانتخابات العامة وإجراءها في جو آمن وفي الموعد المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل، وذلك وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي، وكذلك ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم (2570 / لسنة 2021.م)”.

وأضاف البيان “ذلك انطلاقًا من أن حق المشاركة السياسية للمواطنين في الحياة السياسية حق أساسي من حقوق الإنسان والمواطنة الأساسية، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة (25) فقرة (ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على: أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين”.

وتابع “تؤكد مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أن إجراء الانتخابات العامة تعد ركنا أساسيا وجوهريا لقيام نظام سياسي للدولة الذي يستمد شرعيته وقوته من الإرادة الشعبية، التي يجري التعبير عنها عبر الانتخابات لضمان العدالة والمساواة بين أفراد الشعب وحقهم في تقرير مصيرهم وضمان المشاركة السياسية”.

واستطرد “تُجدد مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، دعمها الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ولدورها في إتمام الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل”.

واستكمل “تطالب مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع المواطنين الليبيين بالإسراع في التسجيل لمن لم يسبق لهم التسجيل وتحديث التسجيل لمن سبق له التسجيل في سجل الناخبين، وذلك للمشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي المقبل”.

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