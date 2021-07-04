المستشار صالح: تنظيم الانتخابات في موعدها سيعزز الأمن والاستقرار في ‎ليبيا

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن تنظيم الانتخابات في موعدها سيؤثر في الأمن والاستقرار في ‎ليبيا.

وقال المستشار صالح، في كلمة مسجلة له، أذيعت خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات: “نأمل أن تستمر المفوضية في عملها وفق تاريخ زمني محدد والسعي لتوفير المناخ الديمقراطي بالتنسيق مع الجميع”.

وأضاف: “أنتم أمام مهمة تاريخية تتطلب الانحياز الكامل للشعب عبر صناديق الاقتراع وإنجاز الانتخابات في موعدها سيكون له الأثر الطيب على جميع الأصعدة”.

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