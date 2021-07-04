المستشار صالح: تنظيم الانتخابات في موعدها سيعزز الأمن والاستقرار في ‎ليبيا

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن تنظيم الانتخابات في موعدها سيؤثر في الأمن والاستقرار في ليبيا.
وقال المستشار صالح، في كلمة مسجلة له، أذيعت خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات: “نأمل أن تستمر المفوضية في عملها وفق تاريخ زمني محدد والسعي لتوفير المناخ الديمقراطي بالتنسيق مع الجميع”.
وأضاف: “أنتم أمام مهمة تاريخية تتطلب الانحياز الكامل للشعب عبر صناديق الاقتراع وإنجاز الانتخابات في موعدها سيكون له الأثر الطيب على جميع الأصعدة”.
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