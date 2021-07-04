شكري: عودة العلاقات بين أنقرة والقاهرة سيكون لها أثر على ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن العلاقات الطبيعية بين الدول مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، لافتاً أن عودة العلاقات بين مصر وتركيا سيكون لها تأثير على مجريات الأحداث في ليبيا، باعتبار أن الشأن الليبي له تأثير على الأمن القومي المصري.

وأوضح شكري في تصريحات تلفزيونية، أن قرار منع الهاربين والإخوان من الظهور على الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، سياسة تتسق مع قواعد القانون الدولي.

وأشار شكري إلى أنها خطوة إذا استقرت ستؤدي إلى تطبيع العلاقات واستمرار الاتصالات بين القاهرة وأنقرة على مستويات مختلفة لوضع إطار العلاقات واستئنافها.